В Липецкой области прошел квест «Крым и Россия - мы вместе!»

Участники квеста совершили заочное путешествие по историческим местам Крыма, получили много полезной информации о городе – герое Севастополе, о Черноморском флоте, о судостроении, о пищевой и лёгкой промышленности крымской земли, а также о мужестве и героизме русских офицеров, солдат и матросов при Первой обороне Севастополя, длившейся 349 дней, Второй героической обороне города, длившейся 250 дней в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в администрации Тербунского района, президент Российской Федерации В.В. Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, в соответствии с которым в составе России образовались два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В честь этого исторического события в школе села Урицкое было проведено мероприятие – квест на тему: «Крым и Россия - мы вместе!».

«Целью квеста стало формирование целостного представления об общности исторической судьбы народов, населяющих Крым, и народов России, а так же формирование патриотизма, гражданственности и толерантности как важнейших приоритетных направлений воспитания школьников. Исторический опыт Крыма содействует воспитанию гражданственности, патриотизма и толерантности у подростков», отмечают в администрации.

Учащиеся совершили заочное путешествие по историческим местам Крыма, получили много полезной информации о городе – герое Севастополе, о Черноморском флоте, о судостроении, о пищевой и лёгкой промышленности крымской земли, а также о мужестве и героизме русских офицеров, солдат и матросов при Первой обороне Севастополя, длившейся 349 дней, Второй героической обороне города, длившейся 250 дней в годы Великой Отечественной войны.

Приглашенный на данное мероприятие ветеран педагогического труда, бывший директор школы, историк, Виктор Дорохин рассказал ребятам много интересного о воссоединении Крыма с Россией.

В заключение Кузнецова О.М. познакомила ребят с выставкой книг по художественной литературе. Ведь Крым прочно вошел в нашу русскую литературу, и образы полуострова на страницах произведений классиков порой чаруют не меньше, чем крымские пейзажи. Об этом писал А.С.Пушкин «Бахчисарайский фонтан», А.П. Чехов «Дама с собачкой», Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы», А.Грин «Бегущая по волнам», А.И. Куприн «Гранатовый браслет» и рассказ «Белый пудель», И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева», В. Маяковский «Товарищу Нетте – пароходу и человеку», М. Горький «Песня о Соколе», А. Гайдар «Дальние страны» и др.