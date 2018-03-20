Общество

сегодня, 11:45

В Липецкой области прошел квест «Крым и Россия - мы вместе!»

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#Крым #квест
В Липецкой области прошел квест «Крым и Россия - мы вместе!»

Участники квеста совершили заочное путешествие по историческим местам Крыма, получили много полезной информации о городе – герое Севастополе, о Черноморском флоте, о судостроении, о пищевой и лёгкой промышленности крымской земли, а также о мужестве и героизме русских офицеров, солдат и матросов при Первой обороне Севастополя, длившейся 349 дней, Второй героической обороне города, длившейся 250 дней в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в администрации Тербунского района, президент Российской Федерации В.В. Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, в соответствии с которым в составе России образовались два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В честь этого исторического события в школе села Урицкое было проведено мероприятие – квест на тему: «Крым и Россия - мы вместе!».

«Целью квеста стало формирование целостного представления об общности исторической судьбы народов, населяющих Крым, и народов России, а так же формирование патриотизма, гражданственности и толерантности как важнейших приоритетных направлений воспитания школьников. Исторический опыт Крыма содействует воспитанию гражданственности, патриотизма и толерантности у подростков», отмечают в администрации.

Учащиеся совершили заочное путешествие по историческим местам Крыма, получили много полезной информации о городе – герое Севастополе, о Черноморском флоте, о судостроении, о пищевой и лёгкой промышленности крымской земли, а также о мужестве и героизме русских офицеров, солдат и матросов при Первой обороне Севастополя, длившейся 349 дней, Второй героической обороне города, длившейся 250 дней в годы Великой Отечественной войны.

Приглашенный на данное мероприятие ветеран педагогического труда, бывший директор школы, историк, Виктор Дорохин рассказал ребятам много интересного о воссоединении Крыма с Россией.

В заключение Кузнецова О.М. познакомила ребят с выставкой книг по художественной литературе. Ведь Крым прочно вошел в нашу русскую литературу, и образы полуострова на страницах произведений классиков порой чаруют не меньше, чем крымские пейзажи. Об этом писал А.С.Пушкин «Бахчисарайский фонтан», А.П. Чехов «Дама с собачкой», Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы», А.Грин «Бегущая по волнам», А.И. Куприн «Гранатовый браслет» и рассказ «Белый пудель», И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева», В. Маяковский «Товарищу Нетте – пароходу и человеку», М. Горький «Песня о Соколе», А. Гайдар «Дальние страны» и др.

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#Крым #квест

Комментарии (5)

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Ольга

16 минут назад
На х... мне этот Крым не сдался. Только вкладывание бабла и армия нахлебников.
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Полина Студентка

23 минуты назад
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Ктулху.

30 минут назад
Были летом в Крыму, отвратительное впечатление. Во первых всё дорого, бутылка кефира 100 рублей. Сыр вообще не по карману. Продукты брали с собой. Море грязное. Всё побережье Крыма срёт в море. Иногда это припивает к берегу. тогда пляжи закрывают. Ну и впечатление общие. Ночью там холодно. Лучше в Турцию. Дешевле, качественнее и удобнее. Ах да, паром туда 2,5 тыс и столько же обратно.
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s

36 минут назад
Зачем, как в чечню деньги вагонами возить.?
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s

40 минут назад
* он нужен тот крым, одни проблемы...
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