Корпус колледжа продали елецкому бизнесмену

С молотка ушел актив Липецкой области.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области успешно завершило аукцион по продаже учебного корпуса, находящегося в оперативном управлении машиностроительного колледжа. С молотка ушло здание в районе Тракторного.



Свои заявки на участие подали три претендента на недвижимость. Победителем признан бизнесмен из Елецкого района. Стоимость сделки составила 850 000 рублей. Она же и была начальной.



Предмет аукциона - одноэтажное здание общей площадью свыше 600 квадратных метров. Строение сдали в эксплуатацию в 1941 году. Сейчас состояние здания оценивается как неудовлетворительное. Зато в описании объекта указали его удобное расположение: рядом детский сад, школа, аптеки и магазины, в шаговой доступности — городские магистрали.