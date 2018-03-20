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сегодня, 11:44

Корпус колледжа продали елецкому бизнесмену

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#аукцион #недвижимость
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Корпус колледжа продали елецкому бизнесмену

С молотка ушел актив Липецкой области.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области успешно завершило аукцион по продаже учебного корпуса, находящегося в оперативном управлении машиностроительного колледжа. С молотка ушло здание в районе Тракторного.

Свои заявки на участие подали три претендента на недвижимость. Победителем признан бизнесмен из Елецкого района. Стоимость сделки составила 850 000 рублей. Она же и была начальной.

Предмет аукциона - одноэтажное здание общей площадью свыше 600 квадратных метров. Строение сдали в эксплуатацию в 1941 году. Сейчас состояние здания оценивается как неудовлетворительное. Зато в описании объекта указали его удобное расположение: рядом детский сад, школа, аптеки и магазины, в шаговой доступности — городские магистрали.
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#аукцион #недвижимость
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Комментарии (1)

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