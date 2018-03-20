Проблемы липецких дольщиков обсудили на 100 совещаниях

Регион уверен в скорейшем разрешения вопроса.

Более 100 совещаний по проблемам липецких дольщиков было проведено в регионе с начала года, сообщает областное управление строительства и архитектуры со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Шорстова.



Он отметил, что одной из важнейших задач в настоящее время является обеспечение жильем участников долевого строительства, так и не увидевших своих квартир.



- Для этого создан специальный реестр, на основании которого и происходит дальнейшее получение гражданами законных квадратных метров. В целях решения задач обеспечения жильем участников долевого строительства с начала 2018 было проведено более 100 совещаний. Были разработаны конкретные меры для возобновления строительно-монтажных работ. Так, например, продолжено строительство жилых домов 2-9 и 3-1 «Липецкой ипотечной корпорации» в микрорайоне "Елецкий", в микрорайоне «Европейский» возводятся дома № 10, 9, 8. Вопросы финансирования для дальнейшего строительства указанных объектов разрешены. Также принято решение по достраивающимся домам по улицам Фрунзе и Неделина, в ближайшее время возобновятся работы по улице Агрономическая. В Липецкой области продолжают действовать социальные программы по обеспечению населения жильем, - добавил Андрей Шорстов.



В своем выступлении начальник управления строительства обратил внимание и на повышение цен на квартиры в ближайшем будущем. Это связано в первую очередь с изменениями в законе о долевом строительстве, а также с увеличением стоимости энергоресурсов, в результате чего произойдет удорожание стоимости стройматериалов.