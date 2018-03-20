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Проблемы липецких дольщиков обсудили на 100 совещаниях

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#дольщики #строительство
Проблемы липецких дольщиков обсудили на 100 совещаниях

Регион уверен в скорейшем разрешения вопроса.

Более 100 совещаний по проблемам липецких дольщиков было проведено в регионе с начала года, сообщает областное управление строительства и архитектуры со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Шорстова.

Он отметил, что одной из важнейших задач в настоящее время является обеспечение жильем участников долевого строительства, так и не увидевших своих квартир.

- Для этого создан специальный реестр, на основании которого и происходит дальнейшее получение гражданами законных квадратных метров. В целях решения задач обеспечения жильем участников долевого строительства с начала 2018 было проведено более 100 совещаний. Были разработаны конкретные меры для возобновления строительно-монтажных работ. Так, например, продолжено строительство жилых домов 2-9 и 3-1 «Липецкой ипотечной корпорации» в микрорайоне "Елецкий", в микрорайоне «Европейский» возводятся дома № 10, 9, 8. Вопросы финансирования для дальнейшего строительства указанных объектов разрешены. Также принято решение по достраивающимся домам по улицам Фрунзе и Неделина, в ближайшее время возобновятся работы по улице Агрономическая. В Липецкой области продолжают действовать социальные программы по обеспечению населения жильем, - добавил Андрей Шорстов.

В своем выступлении начальник управления строительства обратил внимание и на повышение цен на квартиры в ближайшем будущем. Это связано в первую очередь с изменениями в законе о долевом строительстве, а также с увеличением стоимости энергоресурсов, в результате чего произойдет удорожание стоимости стройматериалов.
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#дольщики #строительство

Комментарии (16)

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Федот

39 минут назад
Мало провели, раз проблемы остались
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Ольга

49 минут назад
проблемы липецких дольщиков -, вот я уверена, что эти дольщики первые бежали голосовать за нынешнюю власть и за царя, как и нищие пенсионеры. Вот пусть и пожинают.
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проблемы липецких дольщиков -

52 минуты назад
Это проблемы липецких дольщиков
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Да да

52 минуты назад
Шевелёв попадёт
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шериф

54 минуты назад
Проблемы дольщиков меня не волнуют
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