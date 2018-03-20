Общество

сегодня, 11:15

В Липецке готовы спасти от наводнения 4800 горожан

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#паводок
В Липецке готовы спасти от наводнения 4800 горожан

Для этого готовы кирпич, туалетная бумага и плавсредства.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета заместитель руководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» Юрий Рыбкин рассказал о противопаводковых мероприятиях.

При наихудшем сценарии в зонах затопления в Липецке могут оказаться до 2,5 тысяч человек и 769 домовладений. Чтобы избежать негативного сценария, в мэрии принимают превентивные меры. Так, от поросли и мусора очищено русло ручья Студеный, демонтирована бетонная перемычка на реке Липовка под мостом на улице Неделина, вырублены заросли вдоль улиц Калинина, Радиаторная, Лутова, Фрунзе, Арктической, Дарвина. С улиц города вывезено более 20 тысяч кубометров снега. До конца недели будут заполнены песком тысяча мешков для использования в частном секторе, создан запас щебня в размере 300 тонн и кирпича (15 тысяч штук). На ликвидацию возможных проблем с подтоплением домов предусмотрены 3 млн рублей из резервного фонда мэрии. Чиновники заключают договоры со строительными организациями насчёт помощи тяжёлой техникой в случае большой воды.

- Для противодействия паводку мы создали группировку сил в составе 299 человек и ста единиц техники, в том числе 24 плавсредств. При необходимости мы можем развернуть девять пунктов временного размещения на базе ДК и школ на 4800 человек, - сообщил Юрий Рыбкин.

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На фото: прошлогодний смотр противопаводковых сил и средств мэрии.
 
Депутаты не задали чиновнику ни одного вопроса.

Между тем вчера, как сообщал GOROD48, на своей оперативке глава Липецка призвал подчиненных не почивать на лаврах и готовиться к большой воде.

- С улиц города вывезли 20 тысяч кубометров снега. Но пусть это никого не тешит. В Липецке скопилось более миллиона кубометров снега. Поэтому то, что сделано, - капля в море, - сказал мэр.

Глава Липецка призвал подчиненных активно поработать с горожанами, подпадающими в зоны затопления.

- Необходим подворовый обход. Нужно, чтобы горожане заранее сдали нам на ответственное хранение ценные вещи: у нас для этого есть соответствующие склады. Неправильно, если липчане пустят этот процесс на авось. Неправильно было бы потом компенсировать потери от паводка за счёт муниципального бюджета, - сказал Сергей Иванов.

В прошлом году, кстати, в Липецке так же тщательно готовились к паводку, как и в этом. Но тогда липчане, которые могли попасть в зону подтопления, демонстрировали олимпийское спокойствие (в мэрию обратились жильцы всего 50 домов за помощью в перевозке вещей в места ответственного хранения на время наводнения). Впрочем, морозные ночи и теплые дни в 2017-м паводок отменили (тогда уже 13 марта в мэрии объявили, что наводнение отменяется в связи с полностью растаявшим в городе снегом). Подумать только: тогда в середине марта пожарные выезжали на возгорания сухой травы!

Будут ли сейчас разворачиваться события по прошлогоднему сценарию или же погода преподнесет сюрприз в виде внезапного прихода тепла, не знает никто. 
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#паводок

Комментарии (10)

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лебедянец

16 минут назад
4801 и остальных что, тонуть оставят????????????
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s

19 минут назад
Полина Студентка, есть нечего а ты фото.
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старик

23 минуты назад
ну таперича будим ждать кагда вясна придеть
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куплю дёшево дом

24 минуты назад
В елетский, с видом на погост.
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а

25 минут назад
не надо нас спасать, мы уже привыкли плавать в дерьме
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123

51 минуту назад
Уся бяда от снега в липецке. В лесах и полях снега НЕТУ.
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васек

сегодня, 11:40
остальным выдайте хотя бы по соломинке
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Наташа

сегодня, 11:36
Будут спасть тех, кто сдал ценные вещи на хранение)))
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э

сегодня, 11:31
какое наводнение снега нет
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