В мире

сегодня, 11:13

Во Франции задержан Николя Саркози

186
#Франция #Саркози #задержание
Во Франции задержан Николя Саркози

Во Франции поместили под стражу бывшего президента Франции Николя Саркози.

Экс-президента Франции Николя Саркози задержали по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, - передает BFМ.

20 марта французская полиция задержала экс-президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года, - сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Он находится под стражей в помещениях судебной полиции в Нантере.

Саркози допрашивают о возможном незаконном использовании средств из Ливии, которые были бы использованы для финансирования президентской кампании.

Ранее сообщалось, что Саркози может предстать перед судом по подозрению в нелегальном финансировании своей провалившейся предвыборной кампании в 2012 году, - пишет Газета.ru.
186
#Франция #Саркози #задержание

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пропавший малайзийский Боинг нашли на картах Google
#Пропавший Боинг
Пропавший малайзийский Боинг нашли на картах Google

сегодня, 09:47

В мире
Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах
#Выборы-2018 #Трамп #США
Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

сегодня, 09:42

В мире
Порошенко раскритиковал проведение выборов президента России в Крыму‍
#Порошенко #Путин #Крым
Порошенко раскритиковал проведение выборов президента России в Крыму‍

вчера, 12:39

В мире
Курорт Гудаури пригласил пострадавших отдохнуть за свой счет‍
#Гудаури
Курорт Гудаури пригласил пострадавших отдохнуть за свой счет‍

18.03.2018 10:40

В мире
В США в результате стрельбы в торговом центре погибла женщина
#США #стрельба
В США в результате стрельбы в торговом центре погибла женщина

18.03.2018 10:31

В мире
Украинская полиция не пускает россиян на выборы
#Выборы-2018 #Украина #Россия
2
Украинская полиция не пускает россиян на выборы

18.03.2018 10:12

В мире