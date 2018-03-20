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Во Франции задержан Николя Саркози
Во Франции поместили под стражу бывшего президента Франции Николя Саркози.
Экс-президента Франции Николя Саркози задержали по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, - передает BFМ.
20 марта французская полиция задержала экс-президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года, - сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Он находится под стражей в помещениях судебной полиции в Нантере.
Саркози допрашивают о возможном незаконном использовании средств из Ливии, которые были бы использованы для финансирования президентской кампании.
Ранее сообщалось, что Саркози может предстать перед судом по подозрению в нелегальном финансировании своей провалившейся предвыборной кампании в 2012 году, - пишет Газета.ru.
20 марта французская полиция задержала экс-президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года, - сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Он находится под стражей в помещениях судебной полиции в Нантере.
Саркози допрашивают о возможном незаконном использовании средств из Ливии, которые были бы использованы для финансирования президентской кампании.
Ранее сообщалось, что Саркози может предстать перед судом по подозрению в нелегальном финансировании своей провалившейся предвыборной кампании в 2012 году, - пишет Газета.ru.
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