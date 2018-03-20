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Липчанам расскажут о чем молчат летописи
21 марта в 1400 в Липецком областном краеведческом музее состоится мероприятие «О чём молчат летописи».
Во время мероприятия можно познакомиться с историей славянских племён, проживавших на территории Липецкого края в III-XII вв. и узнать об особенностях хозяйства, ремесла, постройки домов и укреплений, погребальном обряде.
Посетителям представится уникальная возможность подержать в руках древние артефакты: глиняную посуду, пряслица, ткацкие и рыболовные грузила, кованые топоры, жернова и кресала, сообщили в липецком областном краеведческом музее.
Александр
Полина Студентка
Металл
Гарик