Культура

сегодня, 11:13

Липчанам расскажут о чем молчат летописи

4 262
#музей
Липчанам расскажут о чем молчат летописи

21 марта в 1400 в Липецком областном краеведческом музее состоится мероприятие «О чём молчат летописи».

Во время мероприятия можно познакомиться с историей славянских племён, проживавших на территории Липецкого края в III-XII вв. и узнать об особенностях хозяйства, ремесла, постройки домов и укреплений, погребальном обряде. 

Посетителям представится уникальная возможность подержать в руках древние артефакты: глиняную посуду, пряслица, ткацкие и рыболовные грузила, кованые топоры, жернова и кресала, сообщили в липецком областном краеведческом музее.

 

4 262
#музей

Комментарии (4)

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Александр

4 минуты назад
Руководящий класс все время врал народу. А вы хотите сказать, что в музее нам за время посещения все по полочкам разложить? Или все таки будут рассказывать, что говорил этот самый правящий класс?
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Полина Студентка

22 минуты назад
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Металл

51 минуту назад
Миром правят ев в том числе Россией ни одного русского на ТВ.
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Гарик

сегодня, 11:25
Ну да , замечательно, в будний день выставку делать!!!! не судьба перенести на выходные , чтобы больше народа пришло или те кто действительно заинтересован
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