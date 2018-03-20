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В Автово подросток сломал шею в батутном центре
Врачи диагностировали у него закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга.
Инцидент произошёл в батутном парке на проспекте Стачек, дом №99, - сообщает «Петербургский дневник».
У юноши — закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга.
Поздно вечером 18 марта юношу привезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Медики диагностировали у пациента закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга. Позже выяснилось, что подросток получил травмы в батутном парке на проспекте Стачек, 99.
Правоохранители Кировского района Петербурга разбираются в обстоятельствах травмирования местного жителя 2001 года рождения, которого госпитализировали с переломом и ушибами.
Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
У юноши — закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга.
Поздно вечером 18 марта юношу привезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Медики диагностировали у пациента закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга. Позже выяснилось, что подросток получил травмы в батутном парке на проспекте Стачек, 99.
Правоохранители Кировского района Петербурга разбираются в обстоятельствах травмирования местного жителя 2001 года рождения, которого госпитализировали с переломом и ушибами.
Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».