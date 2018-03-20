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В Автово подросток сломал шею в батутном центре

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#Автово #батуты
В Автово подросток сломал шею в батутном центре

Врачи диагностировали у него закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга.

Инцидент произошёл в батутном парке на проспекте Стачек, дом №99, - сообщает «Петербургский дневник».

У юноши — закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга.

Поздно вечером 18 марта юношу привезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Медики диагностировали у пациента закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга. Позже выяснилось, что подросток получил травмы в батутном парке на проспекте Стачек, 99.

Правоохранители Кировского района Петербурга разбираются в обстоятельствах травмирования местного жителя 2001 года рождения, которого госпитализировали с переломом и ушибами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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#Автово #батуты

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