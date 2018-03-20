В школах и детсадах нашли 1,5 тысячи санитарных нарушений

В том числе были случаи поставок для детей некачественных продуктов.

В прошлом году специалистами Управления проведено 611 проверок образовательных организаций, из них 63% в плановом порядке. В ходе проверок отобрано для лабораторных исследований 1280 проб питьевой воды, более 3 тысяч проб готовых блюд, около 20 тысяч смывов с объектов среды, проведено более 4 тысяч измерений параметров микроклимата, 7700 замеров уровней искусственной освещенности, 1200 замеров параметров электромагнитных излучений.



Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе проверок выявлено более 1,5 тыс. нарушений санитарного законодательства. Преобладали нарушения требований к организации питания (37%). За выявленные нарушения наложено более 1200 штрафов, передано для рассмотрения в суды 105 дел, из них 34 – на административное приостановление деятельности, подан в суд 21 иск о нарушениях санитарного законодательства. Вынесено более 700 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, направлено 19 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.



В целях устранения нарушений санитарного законодательства руководителям учреждений выданы предписания.

В соответствии с предписаниями специалистов Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в 3-х школах области проведены капитальные ремонты, в 27 образовательных организациях отремонтирована кровля, в 37 учреждениях проведен ремонт коммуникаций, в 17 школах отремонтированы спортивные залы, в 16 школах – туалеты, проведены ремонты медицинских кабинетов, пищеблоков, в 45 учреждениях обновили технологическое и холодильное оборудование, в 23 школах и 10 детских садах улучшено искусственное освещение.



По результатам измерений доля объектов, не отвечающих требованиям по уровню искусственной освещенности, уменьшилась в сравнении с 2016 г. с 5,2% до 4,8%, по параметрам электромагнитных полей - с 2,6% до 1,9%.



В течение последних лет по требованию Управления Роспотребнадзора по Липецкой области улучшилось обеспечение образовательных учреждений ученической мебелью. Так, доля образовательных учреждений, не соответствующих гигиеническим требованиям по мебели, из числа обследованных, уменьшилась с 1,5% в 2014 г. до 0,5% в 2017 г.



Особое внимание при проведении надзорных мероприятий уделяется вопросам организации питания, в том числе соответствию рационов питания физиологическим потребностям детей. Охват школьников горячим питанием составил 94,3%, увеличилась доля учащихся, получающих двухразовое питание в школе, с 51% до 54%. Обучающиеся, посещающие группы продленного дня, обеспечены 3-х разовым питанием.



По результатам лабораторных исследований за период с 2015 по 2017 годы качество готовой продукции в образовательных организациях улучшилось: удельный вес проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, снизился с 1,7% до 1,5%, по калорийности – с 4,6% до 2,9%.



Выявлялись случаи поставок продуктов ненадлежащего качества: в 4 учреждениях пробы масла сливочного не соответствовали требованиям ГОСТ по жирно-кислотному составу. По данным фактам были применены штрафные санкции к поставщикам продуктов и направлены материалы в региональные Управления Роспотребнадзора по месту нахождения производителей продукции.