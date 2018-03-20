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В Санкт-Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским

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#Стрельба #Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли иномарку, из которой ночью 20 марта была открыта стрельба по полицейским. Hummer стоял у одного из домов по Горной улице.

Полиция Петербурга разыскивает водителя Hummer, который в ночь на вторник открыл стрельбу по полицейским в ответ на просьбу открыть багажник, никто не пострадал, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, инцидент произошел в 2.00 по московскому времени.

Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer.

"В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего сотрудники полиции произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля. Нарушитель скрылся", — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции было организовано преследование автомобиля, в результате которого автомобиль без водителя был обнаружен на улице Горной. В результате инцидента пострадавших нет, - передает РИА-Новости.

В настоящее время личность водителя установлена, приняты меры к его розыску и задержанию, - добавляет ведомство.

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#Стрельба #Санкт-Петербург

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