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В Санкт-Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским
Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли иномарку, из которой ночью 20 марта была открыта стрельба по полицейским. Hummer стоял у одного из домов по Горной улице.
Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer.
"В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего сотрудники полиции произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля. Нарушитель скрылся", — говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции было организовано преследование автомобиля, в результате которого автомобиль без водителя был обнаружен на улице Горной. В результате инцидента пострадавших нет, - передает РИА-Новости.
В настоящее время личность водителя установлена, приняты меры к его розыску и задержанию, - добавляет ведомство.