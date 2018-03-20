Здоровье

сегодня, 11:00

В Липецкой области есть населенные пункты, неблагополучные по сибирской язве и туляремии

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#сибирская язва #туляремия #бешенство

В прошлом году нестабильная ситуация была по гепатиту А, ветряной оспе, менингококковой инфекции, бруцеллёзу.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по итогам 2017 года на территории Липецкой области отмечалась нестабильная эпидемиологическая ситуация по таким инфекциям как вирусный гепатит А, ветряная оспа, менингококковая инфекция, бруцеллез. Остается актуальным вопрос защиты детского населения и взрослых из групп риска от возбудителей пневмококковой, гемофильной инфекции.

На протяжении последних лет отмечается неблагополучная ситуация по бешенству животных (в 2017 г. зарегистрировано 175 очагов). Кроме того, на территории Липецкой области на учете состоят населенные пункты, неблагополучные в прошлом по сибирской язве, 161 населенный пункт располагается в зоне природных очагов туляремии, что сопряжено с риском вовлечения в эпидемический процесс проживающего населения.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в целях обеспечения эпидемиологического благополучия обращает внимание на неукоснительное выполнение изданного главным государственным санитарным врачом по Липецкой области Бондаревым В.А. Постановления №16 от 2018 г. «О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям в Липецкой области в 2018 году», которым был утвержден перечень контингентов, подлежащих прививкам, а также план иммунизации по эпидемическим показаниям на 2018 год.
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#сибирская язва #туляремия #бешенство

Комментарии (2)

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гостья

сегодня, 11:43
Опять никакой конкретики. Назовите эти пункты и какие меры принимают, кого иммунизируют, где, когда. Ну, кто так пишет?..
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сегодня, 11:41
все перечисленные болезни выходят от Бондарева В,А. на могильниках животных строят дома не одно кладбище не соответствует санитарным нормам . они давно продали совесть за деньги .
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