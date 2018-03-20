сегодня, 11:00
Липецким бюджетникам «подкинут» из резервного фонда 104 млн рублей
Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства Дмитрий Медведев
Правительство распорядилось выделить Минфину России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 20 млрд. рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению балансированности бюджетов.
Средства выделяются в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов" государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".Липецкой области правительство на эти цели выделяет из резервного фонда 104 млн 438 тысяч рублей.
Нонка
ник
вот именно,ПОДКИНУТ,
элита сейчас-
Верунчик
липчанкп
гостья
Меня например раздражает
квадра
квадра