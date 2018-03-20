Общество

сегодня, 11:00

Липецким бюджетникам «подкинут» из резервного фонда 104 млн рублей

14 971
#бюджет #
Липецким бюджетникам «подкинут» из резервного фонда 104 млн рублей

Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства Дмитрий Медведев

Правительство распорядилось выделить Минфину России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 20 млрд. рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению балансированности бюджетов. 

Средства выделяются  в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов" государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

Липецкой области правительство на эти цели выделяет из резервного фонда 104 млн 438 тысяч рублей.
14 971
#бюджет #

Комментарии (14)

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Нонка

24 секунды назад
Врач накормлен и пациенту спокойнее Учителю тож жить надо а вот депутатам за хлопоты то сколько -а
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ник

6 минут назад
за такие выборы им вообще нежрен поднимать... фальсификаторы.. совесть не мучает?
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вот именно,ПОДКИНУТ,

14 минут назад
Как псам,кость
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элита сейчас-

17 минут назад
Прокурорки, палицайки,чинушки
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Верунчик

23 минуты назад
Элита это мы,косметологи и маникюрши,мы делаем ваши мордашки гламурными
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липчанкп

27 минут назад
А зачем вы даете взятки?А зарплата у врачей и медиков должна быть достойной.Врачи спасают вам жизнь,педагог дают образование.Люди этих профессий всегда были элитой общества.
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гостья

42 минуты назад
?, остальным подкинут повышение цен, остальные же не люди))))) вот еще интересует, а после подкидывания им зарплат, учителя и врачи начнут работать как положено и перестанут в карман брать?
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Меня например раздражает

сегодня, 11:41
что все время упоминают бюджетников(врачей , учителей), что они якобы самые нищие.А что работающие не в бюджете богатые?
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квадра

сегодня, 11:32
если бюджетных работников 50 000, вас реально на.пывает.Живу в частном секторе,дом 80 кв.м.,за газ(аогв),за февраль по счётчику,заплатил-2500.это отопление ,получается.А сколько кв.м.квартиры?
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квадра

сегодня, 11:27
если бюджетных работников 50 000, вас реально на.пывает.Живу в частном секторе,дом 80 кв.м.,за газ(аогв),за февраль заплатил-2500.это отопление ,получается.А сколько кв.м.квартиры?
ответить
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