Липецким бюджетникам «подкинут» из резервного фонда 104 млн рублей

Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства Дмитрий Медведев

Правительство распорядилось выделить Минфину России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 20 млрд. рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению балансированности бюджетов.

Средства выделяются в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов" государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

Липецкой области правительство на эти цели выделяет из резервного фонда 104 млн 438 тысяч рублей.