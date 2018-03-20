Общество

35 минут назад

В марте липчане продолжают заражаться гриппом – за неделю 60 случаев

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#Грипп #ОРВИ
В марте липчане продолжают заражаться гриппом – за неделю 60 случаев

Правда, эпидемии сейчас в Липецкой области нет.

Нетипично холодная для середины марта погода провоцирует болезни у жителей Липецкой области.

Так, по данным областного управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 7 621 человек. Вирус гриппа подхватили 60 из них.

Правда, медики отмечают, что эпидемии в регионе сейчас нет: уровень заболеваемости составил 65,9 человек на 100 тысяч населения, что соответствует сезонному уровню.

Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 69,9% всех случаев за неделю.

71,5% всех случаев гриппа и ОРВИ по области зарегистрированы в Липецке: 5403 случая ОРВИ и 48 случая гриппа.

Фото oren.ru

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#Грипп #ОРВИ

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