Общество

49 минут назад

«Это Елец, чуваки!»: детей водят через кладбище

5 610
#дети #кладбище
«Это Елец, чуваки!»: детей водят через кладбище

Очевидцев удивил маршрут школьников.

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Неподдельное удивление вызвало у очевидцев то, что в Ельце детей повели к пункту назначения через кладбище. Авторы ролика, выложенного в соцсети «Вконтакте», указали, что малышня держит путь в детский лагерь. Участники съемки также дали оценку происходящему: «Это Елец, чуваки! Это жестко!».

Пользователи ресурса раскритиковали такую характеристику и указали, что в древнем городе сложно найти путь в обход.

- Автор, ну если там дорожка есть, асфальтированная, памятники, люди там ходят, ходили еще 30 и 50 лет назад. Кладбище обросло жилыми кварталами вокруг. То есть нужно в обход по Свердлова идти, где нет нормального тротуара? Или в обход по Коммунаров? Оба пути длиннее и менее безопасней. А это дети, которые устают. В общем, я не понял посыла автора поста, - указывает Андрей.

- Ничего странного, когда я училась в школе, нас именно этим маршрутом водили в Детский парк, - вспоминает Ксения.

- Я не имел виду что-то оскорбительное или что-то подобное. Просто, когда я это увидел, у меня это вызвало именно такие эмоции: для меня было странно то, что детей целую группу ведут через кладбище! Я не пытался кого-то оскорбить данным видео! - оправдывается автор видео Денис.

Видео: https://vk.com/eletsvk
5 610
#дети #кладбище

Комментарии (5)

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Анна

9 минут назад
Введите комментарий Мы тоже всегда в обход по этому кладбищу ходили. Это что вандализм? А еще нас в лицее водили туда смотреть старые склепы и надгробия.Что тут такого... не понимаю. Я воспринимаю это место, как памятник старины.
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смотритель погоста

15 минут назад
и что такого, у нас в усмани школьники всегда убираются, наводят порядок на закрытых кладбищах
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гостья

30 минут назад
на ц.рынке и пл.Победы у нас тоже кладбище, там мимо целыми днями ходят и что? как будто автор ролика с другой планеты
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Сергей 13

31 минуту назад
Детей не удивил жаргон этого типуса?Сам чувак,монтировкой по ушам настучали бы ему.
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гостья

31 минуту назад
у нас в деревне было две дороги к остановке, одна через кладбище, но она ближе и все там ходили и что? может теперь еще и ездить запретить мимо кладбища
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