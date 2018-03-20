Общество
49 минут назад
«Это Елец, чуваки!»: детей водят через кладбище
Очевидцев удивил маршрут школьников.
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Неподдельное удивление вызвало у очевидцев то, что в Ельце детей повели к пункту назначения через кладбище. Авторы ролика, выложенного в соцсети «Вконтакте», указали, что малышня держит путь в детский лагерь. Участники съемки также дали оценку происходящему: «Это Елец, чуваки! Это жестко!».
Пользователи ресурса раскритиковали такую характеристику и указали, что в древнем городе сложно найти путь в обход.
- Автор, ну если там дорожка есть, асфальтированная, памятники, люди там ходят, ходили еще 30 и 50 лет назад. Кладбище обросло жилыми кварталами вокруг. То есть нужно в обход по Свердлова идти, где нет нормального тротуара? Или в обход по Коммунаров? Оба пути длиннее и менее безопасней. А это дети, которые устают. В общем, я не понял посыла автора поста, - указывает Андрей.
- Ничего странного, когда я училась в школе, нас именно этим маршрутом водили в Детский парк, - вспоминает Ксения.
- Я не имел виду что-то оскорбительное или что-то подобное. Просто, когда я это увидел, у меня это вызвало именно такие эмоции: для меня было странно то, что детей целую группу ведут через кладбище! Я не пытался кого-то оскорбить данным видео! - оправдывается автор видео Денис.
Видео: https://vk.com/eletsvk
Пользователи ресурса раскритиковали такую характеристику и указали, что в древнем городе сложно найти путь в обход.
- Автор, ну если там дорожка есть, асфальтированная, памятники, люди там ходят, ходили еще 30 и 50 лет назад. Кладбище обросло жилыми кварталами вокруг. То есть нужно в обход по Свердлова идти, где нет нормального тротуара? Или в обход по Коммунаров? Оба пути длиннее и менее безопасней. А это дети, которые устают. В общем, я не понял посыла автора поста, - указывает Андрей.
- Ничего странного, когда я училась в школе, нас именно этим маршрутом водили в Детский парк, - вспоминает Ксения.
- Я не имел виду что-то оскорбительное или что-то подобное. Просто, когда я это увидел, у меня это вызвало именно такие эмоции: для меня было странно то, что детей целую группу ведут через кладбище! Я не пытался кого-то оскорбить данным видео! - оправдывается автор видео Денис.
Видео: https://vk.com/eletsvk
Анна
смотритель погоста
гостья
Сергей 13
гостья