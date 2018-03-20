Депутата поймали пьяным за рулем

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела депутата одного из сельских поселений Тербунского района, обвиняемого в управлении мопедом в состоянии опьянения.

По данным следствия, днем 3 июля 2017 года обвиняемый, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по сельской дороге, не остановился на законное требование инспекторов ДПС для проверки документов. Предприняв попытку уйти от преследования, водитель свернул к лесопосадкам на грунтовую дорогу, где не справился с управлением и упал в грязь. На требование сотрудников полиции проехать для медицинского освидетельствования на состояние опьянения в районную больницу нарушитель отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. При проверке было установлено, что в июле 2016 года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования водитель уже был оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый, отрицая употребление алкоголя перед тем, как сел за руль мопеда, выдвинул свою версию произошедшего. Однако к его доводам следствие отнеслось критически и расценило, как способ избежать установленной законом ответственности, а также опровергло их собранными доказательствами, среди которых показания свидетелей, результаты очных ставок, а также запись видеорегистратора из салона патрульного автомобиля. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.