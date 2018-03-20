Происшествия

59 минут назад

Депутата поймали пьяным за рулем

17 1647
#правила дорожного движения
Депутата поймали пьяным за рулем

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела депутата одного из сельских поселений Тербунского района, обвиняемого в управлении мопедом в состоянии опьянения.

По данным следствия, днем 3 июля 2017 года обвиняемый, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по сельской дороге, не остановился на законное требование инспекторов ДПС для проверки документов. Предприняв попытку уйти от преследования, водитель свернул к лесопосадкам на грунтовую дорогу, где не справился с управлением и упал в грязь. На требование сотрудников полиции проехать для медицинского освидетельствования на состояние опьянения в районную больницу нарушитель отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. При проверке было установлено, что в июле 2016 года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования водитель уже был оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый, отрицая употребление алкоголя перед тем, как сел за руль мопеда, выдвинул свою версию произошедшего. Однако к его доводам следствие отнеслось критически и расценило, как способ избежать установленной законом ответственности, а также  опровергло их собранными доказательствами, среди которых показания свидетелей, результаты очных ставок, а также запись видеорегистратора из салона патрульного автомобиля. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

17 1647
#правила дорожного движения

Комментарии (17)

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100%

4 минуты назад
нас больше 50 млн и мы ПОБЕДИЛИ!, полностью согласен ! еслиб не путин ,то власть уже захватилиб всякие там толерантные меньшинства
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если он пил за здравие

24 минуты назад
Царя-батюшки, за Хрым-наш, из чувства патриотизма-понять, простить,предупредить.
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и упал в грязь

26 минут назад
этож Тербунский район, это нормально
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Новосельцев Анатолий Ефремович

30 минут назад
Вот это тебя торкнуло , где берешь такую забористую !
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Игнат

32 минуты назад
нас больше 50 млн и мы ПОБЕДИЛИ!, Ты что дибил?????
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нас больше 50 млн и мы ПОБЕДИЛИ!

38 минут назад
Всех с праздником Победы ! Ура , товарищи ! Ура! С уверенностью скажу ,что еще 6 лет мы будем жить в сильной России , в процветающем аграрном регионе -в нашей родной Липецкой области ! Я за Путина ! Я за Сильную Россию ! Я за нашего губернатора Королева и за наш Липецкий край ! Я за развитие " ОЭЗ ПТТ Липецк " ,который дал работу тысячам жителям региона ! Только вперед к намеченным целям ! Мы вместе ,а значит мы -ПОБЕДИМ и все преодолеем !
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Дознаватель

38 минут назад
Это не мы, это следственный коммитет воду мутил . Хотели замять, но чё то не получилось . Но в суде уже договорились .....
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Министр

40 минут назад
Оперативно у нас дознаватели дела расследуют ... восемь месяцев! Молодцы !
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Понять и простить !!!!

42 минуты назад
Вы должны понять и со смирением отнестись к этому - ЧТО ОНИ - это ВЛАСТЬ и они неприкосновенные ,а мы - простые труженики ! У кого есть власть ,деньги -тот и прав !
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Избиратель

44 минуты назад
Вот когда все депутаты будут на мопедах ездить,тогда и порядок в стране будет.
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