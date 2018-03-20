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В Ульяновске мать убила троих детей и покончила с собой‍

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#Ульяновск #убийство #дети #самоубийство
В Ульяновске мать убила троих детей и покончила с собой‍

В одной из квартир Ульяновска обнаружены тела местной жительницы и трех ее несовершеннолетних детей с ножевыми ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения тела матери и ее троих детей в квартире в Ульяновске, - сообщает СУ СК РФ по региону.

Ранее прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту обнаружения ночью 19 марта в квартире одного из домов по улице Бебеля трупов трех малолетних с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ульяновской области, женщина, нанеся детям 5, 6 и 10 лет смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 27-летней местной жительницы и троих ее несовершеннолетних детей – 10, 6 и 5 лет (п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 марта в квартире одного из домов в Ленинском районе Ульяновска с ножевыми ранениями обнаружены тела трех детей, а также тело воспитывавшей их матери. Тела погибших обнаружила соседка, пришедшая в квартиру по просьбе бывшего супруга погибшей и отца детей, проживавшего отдельно.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается, - передает РИА-Новости.
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#Ульяновск #убийство #дети #самоубийство

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