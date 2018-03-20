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Пропавший малайзийский Боинг нашли на картах Google

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#Пропавший Боинг
Пропавший малайзийский Боинг нашли на картах Google

Энтузиаст из Австралии Питер Макмэхон, который четыре года изучал спутниковые снимки NASA и Google Earth, заявил, что наконец-то обнаружил пропавший в 2014 году над Индийским океаном малайзийский Boeing рейса MH370.

Австралийский любитель, занимающийся расследованием авиакатастроф, Питер Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing, который четыре года назад пропал в Индийском океане. По утверждению ему удалось обнаружить обломки самолета в океане, - пишет The Sun.

По словам Макмахона, на фото отчетливо виден не только корпус самолета, но и то, что Boieng буквально покрыт пулевыми отверстиями.

Австралиец утверждает, что место крушения лайнера находится в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, — области, не включенной в поисковую операцию.

Макмэхон направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии, где допустили, что изображение на снимках может быть пропавшим самолетом.

​Boeing 777 следовал из Куала-Лумпура в Пекин и пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. Его обломки и тела пассажиров так и не нашли, - передает РИА-Новости.
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#Пропавший Боинг

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