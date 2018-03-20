В Липецке задержали наркосбытчика из Такжикистана

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, наркополицейскими задержан ранее судимый за наркопреступления житель Липецка. В бардачке его автомобиля найден сверток с 16 граммами марихуаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанный - уроженец Таджикистана - занимался сбытом наркотических средств, распространяя их среди ограниченного круга своих знакомых.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», максимальная санкция по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.







