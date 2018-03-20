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В Липецке задержали наркосбытчика из Такжикистана

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#наркотики
В Липецке задержали наркосбытчика из Такжикистана

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, наркополицейскими задержан ранее судимый за наркопреступления житель Липецка. В бардачке его автомобиля найден сверток с 16 граммами марихуаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанный - уроженец Таджикистана - занимался сбытом наркотических средств, распространяя их среди ограниченного круга своих знакомых.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», максимальная санкция по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.



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4 419
#наркотики

Комментарии (4)

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Колхозник

27 минут назад
Таджикистан очень сложное слово для Города 48. Там же ребята после ПТУ трудятся......
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Учитель

29 минут назад
Автор купи букварь. А лучше напиши- узбек... Один хрен...
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ТаКжикистанец

31 минуту назад
Так жить больше не возможно...
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Липецкий

55 минут назад
Таджикистан,автор+100500
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