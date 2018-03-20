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сегодня, 09:44

Педагог из Липецка стал победителем Всероссийскогоко конкурса

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#Конкурс #педагог
Педагог из Липецка стал победителем Всероссийскогоко конкурса

Наша землячка вошла в сотню лучших специалистов дошкольного образования в России.

Стали известны победители Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского, в котором приняли участие 2 769 педагогов дошкольного образования и студенты профильных вузов со всей России.

100 педагогов дошкольного образования, набравшие наибольшее количество баллов признаны победителями. Среди них –  Галина Пыркова Галина - учитель-логопед детского сада № 78 города Липецка. На конкурс она представила образовательный проект образовательного проекта «Формирование фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста посредством  авторских интерактивных игр «Звуковой калейдоскоп»».

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#Конкурс #педагог

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