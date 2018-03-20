Происшествия

сегодня, 09:31

Департамент благоустройства благодарит липчан за замеченную ошибку

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#Петровский мост
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Департамент благоустройства благодарит липчан за замеченную ошибку

Информационный щит с ошибкой заменили уже вчера вечером.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка отреагировали на замеченную горожанами ошибку в оформлении информационного стенда у Петровского моста.

Как сообщили в департаменте, в рамках подготовки улично-дорожной сети к закрытию Петровского моста на реконструкцию были установлены информационные щиты, предупреждающие водителей об ограничении движения на этом участке. Они изготовлены подрядной организацией с грамматической ошибкой, при выявлении которой информация немедленно доведена до подрядчиков. Вечером того же дня текст на всех щитах был исправлен.

Напомним, что вчера в соцсетях появились фотографии щита с грамматической ошибкой в предупреждении об ограничениях. 

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фото  vk.com.
6 1617
#Петровский мост
3

Комментарии (6)

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Путин

35 минут назад
Заметно «доже» !!!))))Понять и простить !!!!,
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знакомый почерк

51 минуту назад
Так это "писатели" из ГОРОД48 были исполнителями...
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правда

54 минуты назад
а если бы и не написали, так бы и осталось до конца ремонта))))
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48й

55 минут назад
Учите русский язык и не позорьтесь!
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Арфаграфея - эта как кунфу

сегодня, 10:02
Ностоящий мастир не приминяет иё без ниабхадимости!
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Понять и простить !!!!

сегодня, 09:47
Хорош вам всем па носить этого грамотея , каждый из нас не идеален и каждый допускает ошибки !!!!! И еще хочу отметить ,что такой профессионал как я доже совершал ошибки и что из этого ?!!!!! Вы видите "бревно" в чужом глазу ,а в своем не замечаете !!!!
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