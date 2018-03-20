Происшествия
сегодня, 09:31
Департамент благоустройства благодарит липчан за замеченную ошибку
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Информационный щит с ошибкой заменили уже вчера вечером.
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка отреагировали на замеченную горожанами ошибку в оформлении информационного стенда у Петровского моста.
Как сообщили в департаменте, в рамках подготовки улично-дорожной сети к закрытию Петровского моста на реконструкцию были установлены информационные щиты, предупреждающие водителей об ограничении движения на этом участке. Они изготовлены подрядной организацией с грамматической ошибкой, при выявлении которой информация немедленно доведена до подрядчиков. Вечером того же дня текст на всех щитах был исправлен.
Напомним, что вчера в соцсетях появились фотографии щита с грамматической ошибкой в предупреждении об ограничениях.
фото vk.com.
Как сообщили в департаменте, в рамках подготовки улично-дорожной сети к закрытию Петровского моста на реконструкцию были установлены информационные щиты, предупреждающие водителей об ограничении движения на этом участке. Они изготовлены подрядной организацией с грамматической ошибкой, при выявлении которой информация немедленно доведена до подрядчиков. Вечером того же дня текст на всех щитах был исправлен.
Напомним, что вчера в соцсетях появились фотографии щита с грамматической ошибкой в предупреждении об ограничениях.
фото vk.com.
6 1617
Путин
знакомый почерк
правда
48й
Арфаграфея - эта как кунфу
Понять и простить !!!!