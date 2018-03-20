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сегодня, 09:20
Слова Макаревича о злобных россиянах вызвали шквал критики
Сам Макаревич не собирается комментировать свои слова или извиняться за них.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о превращении россиянин в "злобных дебилов", - передает РИА-Новости.
"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала Захарова в своем Facebook.
Ранее Макаревич, комментируя свою поездку в США, написал, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан, с которыми "происходит что-то ужасное".
В ответ на комментарий одного из своих читателей, в котором говорилось, что на россиян так повлияла "пропаганда", певец объяснил свою позицию.
"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская так же прокомментировала высказывание музыканта Андрея Макаревича.
"Так это он себя имел в виду", — цитирует ФАН Поклонскую.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко не согласился со словами Макаревича.
«Андрей Макаревич — хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», — заявил парламентарий.
Музыкант Андрей Макаревич пояснил, что не видит повода извиняться перед кем бы то ни было за фразу "злобные дебилы" в отношении россиян. В России же выразили недоумение тем, как музыканту удается жить в стране, которую он не любит. В Москве Макаревичу также посоветовали не мучить себя и переезжать в США — к жителям страны, о которых он высказывался с восторгом и уважением.
"А что мне сегодня все обзвонились? Что такое, что случилось? Не вижу повода извиняться перед кем бы то ни было за "злобных дебилов", — сказал певец.
Он добавил, что никаких провокаций в свой адрес по поводу скандального комментария не заметил, так как в настоящее время находится в США.
"На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием", — пояснил Макаревич.
Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Так, ранее он раскритиковал памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.
Ксения Собчак, набравшая на президентских выборах 1,68%, в 2010 году заявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "страной генетического отребья".
"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала Захарова в своем Facebook.
Ранее Макаревич, комментируя свою поездку в США, написал, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан, с которыми "происходит что-то ужасное".
В ответ на комментарий одного из своих читателей, в котором говорилось, что на россиян так повлияла "пропаганда", певец объяснил свою позицию.
"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская так же прокомментировала высказывание музыканта Андрея Макаревича.
"Так это он себя имел в виду", — цитирует ФАН Поклонскую.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко не согласился со словами Макаревича.
«Андрей Макаревич — хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», — заявил парламентарий.
Музыкант Андрей Макаревич пояснил, что не видит повода извиняться перед кем бы то ни было за фразу "злобные дебилы" в отношении россиян. В России же выразили недоумение тем, как музыканту удается жить в стране, которую он не любит. В Москве Макаревичу также посоветовали не мучить себя и переезжать в США — к жителям страны, о которых он высказывался с восторгом и уважением.
"А что мне сегодня все обзвонились? Что такое, что случилось? Не вижу повода извиняться перед кем бы то ни было за "злобных дебилов", — сказал певец.
Он добавил, что никаких провокаций в свой адрес по поводу скандального комментария не заметил, так как в настоящее время находится в США.
"На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием", — пояснил Макаревич.
Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Так, ранее он раскритиковал памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.
Ксения Собчак, набравшая на президентских выборах 1,68%, в 2010 году заявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "страной генетического отребья".