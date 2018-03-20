Общество
сегодня, 09:25
В липецком парке хотят поставить самолет и БТР
И обновить всю экспозицию.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елизавета Мальнева вынесла на суд липчан предложение обновить экспозицию военной техники в парке Победы. Автор считает, что выставку можно дополнить самолетами, танками и БТР. В таких условиях по мнению липчанки подрастающее поколение будет продуктивнее изучать историю Великой Отечественной войны.
- Предлагаю улучшить, сохранить и приумножить экспозицию и осуществить следующие мероприятия. Увеличить количество военной техники: установить несколько самолётов, танк, БТР, «Катюшу». Оборудовать место тематической атрибутикой. Это могут быть плакаты и стенды. Установить на площадке сцену и колонки для проведения тематических мероприятий. Считаю, что данные действия повысят уровень военно-патриотического воспитания и туристической привлекательности города, - поясняет необходимость перемен Елизавета Мальнева.
Предложение об обновлении экспозиции военной техники в парке Победы будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 20 апреля. Если инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю улучшить, сохранить и приумножить экспозицию и осуществить следующие мероприятия. Увеличить количество военной техники: установить несколько самолётов, танк, БТР, «Катюшу». Оборудовать место тематической атрибутикой. Это могут быть плакаты и стенды. Установить на площадке сцену и колонки для проведения тематических мероприятий. Считаю, что данные действия повысят уровень военно-патриотического воспитания и туристической привлекательности города, - поясняет необходимость перемен Елизавета Мальнева.
Предложение об обновлении экспозиции военной техники в парке Победы будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 20 апреля. Если инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
Зек
Зек
Земляк
чем хвастаетесь?
Химик Пердяев-Вонючий
липяцкая военщина
Вопросик
Земляк
я
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