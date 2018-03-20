Общество

сегодня, 09:25

В липецком парке хотят поставить самолет и БТР

12 576
#военная техника #инициатива #экспозиция
3
В липецком парке хотят поставить самолет и БТР

И обновить всю экспозицию.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елизавета Мальнева вынесла на суд липчан предложение обновить экспозицию военной техники в парке Победы. Автор считает, что выставку можно дополнить самолетами, танками и БТР. В таких условиях по мнению липчанки подрастающее поколение будет продуктивнее изучать историю Великой Отечественной войны.

- Предлагаю улучшить, сохранить и приумножить экспозицию и осуществить следующие мероприятия. Увеличить количество военной техники: установить несколько самолётов, танк, БТР, «Катюшу». Оборудовать место тематической атрибутикой. Это могут быть плакаты и стенды. Установить на площадке сцену и колонки для проведения тематических мероприятий. Считаю, что данные действия повысят уровень военно-патриотического воспитания и туристической привлекательности города, - поясняет необходимость перемен Елизавета Мальнева.

Предложение об обновлении экспозиции военной техники в парке Победы будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 20 апреля. Если инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
12 576
#военная техника #инициатива #экспозиция
3

Комментарии (12)

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Зек

13 минут назад
а в плане культуры-мультуры надо крутить Владимирский централ - ветер северный ! Или Мурку и эх раз - мусору я плюну в глаз ! Или Хоп-мусорок ! У нас все мужиками станете настоящими !
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Зек

23 минуты назад
все правильно земляк тусуешь - не хватает нам зон. Я когда чалился у нас была хата петушиная, хата мужицкая и хата бродяг. Все уважаемые люди сидели в хате бродяг и оттуда воспитывали мужиков, а те им засылали грев на общак. Поэтому мужиков настоящих на зоне надо разводить, от них вся польза в натуре бродягам и авторитетам. И надо в парке нашу хату сделать чтобы Арсен Дагестанский и Реваз * от мужиков грев принимали
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Земляк

28 минут назад
липяцкая военщина, Никто не говорит о военной базе. Речь идет о создании на территории парка тематических зон, которые отвечают названию парка, цели его создания, а так же показывают историю развития вооруженных сил России и задают молодому поколению вектор развития в сторону настоящих мужчин - защитников родины, а не в сторону обтягивающих, как ласины, штанов. В эти тематические зоны Вы, как "натуры ранимые" можете не ходить.
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чем хвастаетесь?

30 минут назад
Танк "АРМАТА" поставьте чтоб поржать можно было и ладу "КАЛИНУ" а ещё гиперзвуковые ракеты летающие быстрее лады калины!
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Химик Пердяев-Вонючий

30 минут назад
все правильно ! Только еще выставить образцы нашего химического оружия, что граждане могли гордится еще больше ! У нас есть разработка газа "Новичок" - через 1 месяц после опрыскивания английского гражданина он гарантированно склеивает ласты в страшных мучениях
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липяцкая военщина

36 минут назад
ну да, превратить парк в военную базу.. как же достали эти инициативные идиоты с портала душевнобольных со своими скудоумными идейками..
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Вопросик

37 минут назад
Бешенко́вичи Население: 8 000 В центре Бешенковичей в парке Комсомольцев и молодежи появились танки, пушки и другие виды боевой артиллерии. Как сообщил начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Анатолий Журко, скоро здесь будет музей военной техники под открытым небом. — По нашему запросу Министерство обороны Республики Беларусь выдало 8 экспонатов, — рассказал Анатолий Александрович. — На сегодняшний день уже установлены: боевой танк ТУ-80, советская самоходно-артиллерийская установка СУ-100, противотанковая управляемая ракета (ПТУР), БТР, зенитка и две пушки. Осталось поставить лишь боевую машину десанта. Параллельно идут работы по благоустройству — укладке тротуарной плитки. Планируем привести в порядок и памятник погибшим комсомольцам, который стоит в центре аллеи.
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Земляк

45 минут назад
А я считаю, что это отличная идея. А то вроде бы как "Парк Победы", а экспозиция не менялась со времен СССР наверное. У нас в Липецке Авиоцентр. Думаю, что там 100% найдется списанная техника. Да и военные части есть. Там тоже могли бы что-нибудь подыскать. И вообще в Парке Победы можно было бы культивировать военную тематику (ознакомительные выставки образцов вооружения для детей и родителей со сборкой и разборкой автоматов, тематические игры - зарница та же). Много чего можно придумать. Было бы желание.
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я

55 минут назад
Советские БТР времён ВОВ: БА-22 - выпущено 1 шт., Б-3 - выпущено 1 шт, БА-64Е - - выпущено 11 шт. Большая редкость это!
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321

сегодня, 10:03
Еще бы эта неравнодушная заодно рассказала где денег на это взять.а то получается из серии лишь бы че нибудь ляпнуть.что бы обратить на себя внимание
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