Общество

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Скончался Юрий Осипов

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Скончался Юрий Осипов

19 марта 2018 года на 64-ом году жизни в результате болезни пенсионер МВД, подполковник в отставке Юрий Осипов.

Юрий Павлович проходил военную службу в подразделениях МВД. Был выпускником Академии Управления МВД России. В 1994-95 годах воевал в горячих точках Северная Осетия и Чечня, был награжден медалью «За отвагу».

В середине 2000-х работал на руководящих должностях в администрации Липецкой области, Липецкой торгово-промышленной палате, ЛМЗ «Свободный сокол», Липецком филиале Сбербанка России.

Отпевание состоится 21 марта в 11:30 в Никольском храме Липецка, адресу пл. Торговая, 16. Похороны пройдут на Городском кладбище (р-н кольца Трубного Завода) в 12:00. Телефон 8-920-500-03-49.





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