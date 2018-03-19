Происшествия
46 минут назад
На железнодорожной станции сгорел вагончик
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Пожар произошел на станции Патриаршая
В 18:19 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании вагончика по в Задонском районе, на железнодорожной станции Патриаршая.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции вагончика по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции вагончика по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Неавтофанат
СЛЕСАРЬ