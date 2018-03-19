Происшествия

46 минут назад

На железнодорожной станции сгорел вагончик

2 194
1
На железнодорожной станции сгорел вагончик

Пожар произошел на станции Патриаршая

В 18:19 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании вагончика  по в Задонском районе, на железнодорожной станции Патриаршая.

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции вагончика по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 194
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Неавтофанат

13 минут назад
Может снег чистили после выходного, мокрую одежду повесили сушиться и забыли. Обычная причина.
ответить

СЛЕСАРЬ

33 минуты назад
Да просто не было рядом лечебно-исправительной колонии, вот и сгорел ...
ответить

Еще в рубрике

Пожарные из колонии для осужденных помогли «гражданским» огнеборцам
#пожар
2
Пожарные из колонии для осужденных помогли «гражданским» огнеборцам

сегодня, 16:09

Происшествия
Липчанку судят за причинение тяжкого вреда здоровья сожителю
#суд
2
Липчанку судят за причинение тяжкого вреда здоровья сожителю

сегодня, 13:01

Происшествия
Семейная пара погибла в ДТП после первого визита к внуку
#очевидцы #ДТП #авария
13
Семейная пара погибла в ДТП после первого визита к внуку

сегодня, 11:21

Происшествия
В Липецкой области бывшая сотрудница банка обвиняется в краже денег со счетов клиентов
#кража #мошенничество
2
В Липецкой области бывшая сотрудница банка обвиняется в краже денег со счетов клиентов

сегодня, 11:01

Происшествия
В Лебедянском районе в ДТП погибли водитель и пассажирка ВАЗа
#дтп
3
В Лебедянском районе в ДТП погибли водитель и пассажирка ВАЗа

сегодня, 10:44

Происшествия
Сотрудницы Липецкого судебного департамента получили сроки
#хищение #суд
5
Сотрудницы Липецкого судебного департамента получили сроки

сегодня, 10:36

Происшествия