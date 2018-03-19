На железнодорожной станции сгорел вагончик

Пожар произошел на станции Патриаршая

В 18:19 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании вагончика по в Задонском районе, на железнодорожной станции Патриаршая.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции вагончика по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.