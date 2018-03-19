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Липецкая вечЁрка: выборы-выборы, смерть супругов и предпасхальные морозы
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 19 марта.
Больше всего внимания липчане уделили итогам голосования в регионе на выборах президента России. Оказалось, что Липецкая область по итогам выборов обогнала страну. По лояльности к победителю.
В первый рабочий день недели читатели активно интересовались семейной трагедией. Только ставшие бабушкой и дедушкой супруги Соболевы ехали от дочери, где впервые увидели своего внука. На обратном пути автомобиль попал в ДТП…
Оживленное обсуждение вызвала новость про печальное начало ремонта Петровского моста. Проект стартовал с ошибок. Пока что – орфографических.
Шквал эмоций разразился под сообщением об уже шокирующих капризах марта. По ночам нас ждут практически крещенские морозы. Хотя скоро начнется предпасхальная неделя.
Вместе с этим, позитивное настроение сегодня подарила история елецкой модели. Талантливая девушка уже очаровала зрителей и продолжает борьбу за сердце певца Егора Крида.
Больше всего внимания липчане уделили итогам голосования в регионе на выборах президента России. Оказалось, что Липецкая область по итогам выборов обогнала страну. По лояльности к победителю.
В первый рабочий день недели читатели активно интересовались семейной трагедией. Только ставшие бабушкой и дедушкой супруги Соболевы ехали от дочери, где впервые увидели своего внука. На обратном пути автомобиль попал в ДТП…
Оживленное обсуждение вызвала новость про печальное начало ремонта Петровского моста. Проект стартовал с ошибок. Пока что – орфографических.
Шквал эмоций разразился под сообщением об уже шокирующих капризах марта. По ночам нас ждут практически крещенские морозы. Хотя скоро начнется предпасхальная неделя.
Вместе с этим, позитивное настроение сегодня подарила история елецкой модели. Талантливая девушка уже очаровала зрителей и продолжает борьбу за сердце певца Егора Крида.
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