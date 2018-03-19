Общество

40 минут назад

Универсам торговал просроченным детским питанием

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#Просроченные продукты
Универсам торговал просроченным детским питанием

Ассортимент "просрочки" оказался богатым.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, проверка выявила немало проблем. В частности, здесь в изрядном количестве продавали просроченное детской питание, причем сразу двух фирм-производителей.

Кроме того, на прилавках лежали с истекшим сроком годности сыр, сливочное масло, грудинка.

Результаты наблюдения направления в территориальное управление Роспотребнадзора для принятия мер.

Жителям Липецкой области напоминают, что любой потребитель может пожаловаться на просроченный товар, позвонив по телефону «горячей линии» 89913442753 или (4742) 22-04-75.

258
#Просроченные продукты

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