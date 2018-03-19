40 минут назад
Универсам торговал просроченным детским питанием
Ассортимент "просрочки" оказался богатым.
Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, проверка выявила немало проблем. В частности, здесь в изрядном количестве продавали просроченное детской питание, причем сразу двух фирм-производителей.
Кроме того, на прилавках лежали с истекшим сроком годности сыр, сливочное масло, грудинка.
Результаты наблюдения направления в территориальное управление Роспотребнадзора для принятия мер.Жителям Липецкой области напоминают, что любой потребитель может пожаловаться на просроченный товар, позвонив по телефону «горячей линии» 89913442753 или (4742) 22-04-75.