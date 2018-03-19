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Олег Королев: «Страну про****ли»
Губернатор Липецкой области отметился сегодня в Твиттере резким но вдохновляющим постом
Россия одержала Великую Победу-доказала миру наличие самого главного ресурса (любой страны)-СПЛОЧЕННОСТЬ НАЦИИ !!! Это важнее ядерного оружия и запасов золота.(у горбачева и ельцина они были, а страну просрали) Поздравляю сплоченных Россиян!Спасибо сплотившему ЛИДЕРУ!!!— Олег Королев (@Korolev_O_P) 19 марта 2018 г.
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Так, для Королева
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