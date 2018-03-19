Общество

45 минут назад

Олег Королев: «Страну про****ли»

9 798
#Твиттер #твит #губернатор
1
Олег Королев: «Страну про****ли»

Губернатор Липецкой области отметился сегодня в Твиттере резким но вдохновляющим постом

Олег Королев отметил сплоченность нации как главный ресурс страны и дал оценку Ельцину и Горбачеву. Впрочем, лучше один раз прочитать твит в оригинале, чем пересказывать:
9 798
#Твиттер #твит #губернатор
1

Комментарии (9)

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гость

4 минуты назад
Дорог нет,стоимость проезда,как в Златограде,ура-ура-ура,наш королёв!
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Патриот

4 минуты назад
Пускай госпооооодин королев по маму расскажет в великую отечественную войну как дело было как его семья спаслась
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Патриот

5 минут назад
Пускай госпооооодин королев по маму расскажет в великую отечественную войну как дело было как его семья саслась
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Правда

13 минут назад
И фамилии,пишутся с заглавной буквы.Хоть Вы и деревенский глава,но даже там учат этому.
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Не надо

14 минут назад
Перегибать палку,не забывайте кто назначил исполняющим обязанностей действующего президента.
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Зима

16 минут назад
Согласен с Вами,у Вас было и есть всё,для развития области, а вы её п р о с р а л и.Делайте выводы из своего высказывания!
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Республика Шкид..

24 минуты назад
Спасибо за поздравления.. Очень рады что аж кушать хотца.
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Так, для Королева

26 минут назад
А Вы КОП ПРОС...РАЛИ ВСЮ ЛИПЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ и его ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР, кто может ввалит отсюдова в другие города!!!
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Неавтофанат

33 минуты назад
Обычно старики к этой поре забывают важные вещи. До Королёва только дошло, значит ему рулить и рулить.
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