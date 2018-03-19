«Металлург» впервые не смог победить в Турции

Липчане провели четвертый матч в Турции.

Любая серия когда-нибудь заканчивается и наша череда сплошных побед в Турции сегодня подошла к концу. Контрольный матч с новотроицкой «Ностой» липчане завершили вничью – 1:1.

Соперники, занимающие 5-е место в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона, открыли счет на 3-й минуте. Как заметил главный тренер нашей команды Сергей Машнин, его подопечные не уследили за стремительной контратакой соперников и в результате Иван Скрипник был вынужден вынуть мяч из сетки своих ворот. К слову, этот гол стал первым, пропущенным «Металлургом» на сборе в Турции.

В целом матч проходил с преимуществом липчан, но сравнять счет удалось только в середине второго тайма. Липчане заработали стандарт, соперники выбили мяч из своей штрафной, но опытный Роман Войдель оказался в нужном месте на подборе и выверенной передачей вернул снаряд в район 11-метровой отметки, откуда центральный защитник Константин Титов красиво головой вколотил мяч в сетку – 1:1.

В заключительные четверть часа липчане усилили давление. Хороший момент был у Викторова, но наш крайний защитник не сумел замкнуть хороший прострел.

- Ничья боевая, а содержание игры мне понравилось, - по телефону подвел итог матчу главный тренер Сергей Машнин, которого мы застали звонком прямо у бровки, - Пока это лучший наш матч в Турции. Да, не удалось выиграть, но мне понравилось движение, комбинации, мысль. Команда прибавляет, и это на данном этапе главное.

До завершения сбора «Металлург» 22 марта проведет еще один матч со столичным «Велесом».