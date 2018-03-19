В Липецкой области появится арт-резиденция «Талицкие валенцы»

Проект стал победителем конкурса президентских грантов.

Как сообщает газета «Добринские вести», в Талицкой сельской библиотеке Добринского района началась реализация проекта по созданию арт-резиденции «Талицкие валенцы», который стал победителем конкурса фонда президентских грантов-2017.



Основная идея проекта - вовлечь жителей села Талицкий Чамлык в преобразование своей территории. Создание арт-резиденции «Талицкие валенцы» позволит воссоздать и сохранить специфику работы местных умельцев, возродить общий интерес к народным ремеслам, создать дополнительные рабочие места и расширить профессиональные навыки населения.



На базе помещений Талицкого Дома культуры готовятся к открытию: мастерская, где подростки и их родители на мастер-классах от мастеров декоративно-прикладного искусства освоят технологии валяния валенок, гончарного дела, вязания, национальной кухни; сувенирная лавка, где участники проекта смогут экспонировать свои изделия; горница, в которой пройдут мероприятия, направленные на возрождение народного творчества, «Талицкие посиделки» в соответствии с годовым кругом праздников.



По итогам проекта состоятся фестиваль народного творчества и «круглый стол» на тему «Декоративно-прикладное искусство как фактор развития сельских территорий».



Арт-резиденция станет своеобразным исследовательским, учебным и производственным центром притяжения для активных жителей, работников учреждений культуры и образования из других районов области, кто заинтересован в получении подобного опыта. Для этого уже налажены связи с мастерами декоративно-прикладного творчества, образовательными учреждениями и туристическими фирмами области, закупается оборудование для мастерских. Важной работой арт-резиденции станут и поисковые экспедиции по Добринскому району, в ходе которых планируется отыскать старинные инструменты для ремесел.



Авторы проекта «Талицкие валенцы» ожидают, что результатом его реализации станет привлечение внимания жителей села к возрождению традиционного ремесленного производства, как варианту развития малого бизнеса. Кроме того, они уверены: здесь скрыт огромный туристический потенциал.