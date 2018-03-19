сегодня, 17:03
В Липецкой области отметят День работника культуры
Областной праздник, посвященный Дню работника культуры, состоится 22 марта в ОЦКНТ.
С профессиональным праздником работников культуры поздравят заместитель главы администрации региона Юрий Таран и начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков.
С творческим поздравлением выступят коллективы и исполнители Липецкой области, среди которых - студия классического танца «Антре», образцовый ансамбль танца "Родничок", фольклорный ансамбль "Вера", народный ансамбль танца «Раздолье» им. В. Шелякина ОЦКНТ, ансамбль бального танца «Гармония» г. Грязи и другие.
Десяти лучшим работникам культуры будет вручена региональная награда - звание "Заслуженный работник культуры Липецкой области". Балетмейстер образцового хореографического ансамбля «Родничок» ОЦКНТ Любовь Писклова будет удостоена благодарности Министра культуры РФ.
Перед началом мероприятия в фойе Центра участники смогут посмотреть выставку произведений самодеятельных художников и выставку декоративно-прикладного творчества.
Начало праздника - в 13.30.
День работника культуры России отмечается в нашей стране ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен Указом Президента РФ Владимира Путина в 2007 году.
Сегодня в отрасли культуры Липецкой области работает более 5 тысяч специалистов, которые развивают и сохраняют культурное наследие региона. Благодаря им работают театры, клубные учреждения, библиотеки, музеи, школы искусств, активно развивается гастрольная и концертная деятельность, укрепляется сотрудничество с зарубежными странами. Возрождение национальных традиций, приобщение к достижениям культуры молодежи позволяют сохранять надежную связь между поколениями.