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Липчане о понтонном мосте на НЛМК : «Это просто необходимо!»

28 1669
#инициатива #транспорт #Портал неравнодушных
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Липчане о понтонном мосте на НЛМК : «Это просто необходимо!»

Горожане обсуждают вопрос о временной переправе на Левый берег.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно включились в обсуждение предложения Сергея Фролова. Липчанин вынес на голосование идею создать на время ремонта Петровского моста понтонную переправу.

Автор считает, что реализация его инициативы поможет избежать транспортного коллапса в Липецке. И в большинстве пользователи «Портала неравнодушных» согласны с Сергеем Фроловым.

- Я за пересадку на автобусы и трамваи. Когда на них будет возможно ездить. А пока за понтонный мост, - высказался Анатолий Шкатов.

- У меня нет ни возможности ни желания пересаживать на общественный транспорт, поэтому понтонный мост будет хорошим подспорьем в борьбе с пробкой! - пишет Дмитрий Губанов.

- Те, кто сейчас против или сомневается в нужности постройки дополнительно понтонной переправы, уже в течении полутора недель после закрытия движения по Петровскому — будут обеими руками «за», - считает Дмитрий Свиридов.

- Мост нужен! И причем обязательно, на время ремонта не поможет даже общественный транспорт!!! - прогнозирует Александр Назаров.

- Это просто необходимо! - резюмирует Сергей Зайцев.

Предложение Сергея Фролова состоит в том, чтобы устроить временную переправу по понтонному мосту для легковых автомобилей в удобном районе поблизости к существующей транспортной развязке. Такое решение действует между Калужской и Тульской областью.

Высказать свою позицию по инициативе возможно до 14 апреля.

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28 1669
#инициатива #транспорт #Портал неравнодушных
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Комментарии (28)

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Наташа

2 минуты назад
гостья, допустим на работу и с работы если сижу на месте, то легко, а вот если запланированы несколько дел в разных концах города, так уж лучше в пробке постою.
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Гидравлический Ампер

4 минуты назад
гостья, "царьки" не желают летом потеть в пробках в автобусе и ощущать чувство локтя товарища в области своей печени. "Царьки" желают восседать в удобном кресле под конденсатором. А на других им плевать.
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Павел

4 минуты назад
Автомобилисты пересядут на общественный транспорт, не развалятся
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гостья

4 минуты назад
Наташа, я не отрицаю, что авто помогает сильно, но половина может спокойно пересесть на общественный транспорт и ничего страшного в этом не случится....просто в нашем сознании, пока и увы, авто показатель крутости, а не средства передвижения
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мерия -перия

12 минут назад
и без моста обойдетесь . в какую копейку ваш понтонник влетит бюджету . ну .уж нет
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Гидравлический Ампер

14 минут назад
Ограничить, а лучше запретить вообще, езду по Петровскому мосту-2 личного транспорта на время ремонта и делов то! Пусть ощущают себя москвичами на Октябрьском мосту. А пантонный мост не поставят пока народ не взбунтуется. Попомните моё слово. Им на нас денег жалко. Проголосовал? Теперь отойдите и заткнитесь.
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липчанка

15 минут назад
Можно всё сделать намного проще : по Петровскому мосту пустить автобусы, а по Октябрьскому все легковые.Понятно , что на Октябрьском будет пробка , но кто не захочет стоять в пробке , тот пересядет на автобус.
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Дед

15 минут назад
Транспортный Коллапс - неизбежен. И он начнется с первого дня закрытия моста. Что будет с работой скорой помощи, пожарных и т.д.?
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я

15 минут назад
За!
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Наташа

17 минут назад
гостья, при чем тут царьки? Многие работают на своей машине. Да и очень все долго на общественном. Недавно машину поставила на ремонт и пришлось воспользоваться общественным.Это ужас сколько времени тратится. Эти же дела я переделала бы на машине за час, а на общественном почти 4 часа угрохала, да и дорого каждый раз по 22 р отваливать.
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