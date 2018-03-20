сегодня, 10:00
Липчане о понтонном мосте на НЛМК : «Это просто необходимо!»
Горожане обсуждают вопрос о временной переправе на Левый берег.
Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно включились в обсуждение предложения Сергея Фролова. Липчанин вынес на голосование идею создать на время ремонта Петровского моста понтонную переправу.
Автор считает, что реализация его инициативы поможет избежать транспортного коллапса в Липецке. И в большинстве пользователи «Портала неравнодушных» согласны с Сергеем Фроловым.
- Я за пересадку на автобусы и трамваи. Когда на них будет возможно ездить. А пока за понтонный мост, - высказался Анатолий Шкатов.
- У меня нет ни возможности ни желания пересаживать на общественный транспорт, поэтому понтонный мост будет хорошим подспорьем в борьбе с пробкой! - пишет Дмитрий Губанов.
- Те, кто сейчас против или сомневается в нужности постройки дополнительно понтонной переправы, уже в течении полутора недель после закрытия движения по Петровскому — будут обеими руками «за», - считает Дмитрий Свиридов.
- Мост нужен! И причем обязательно, на время ремонта не поможет даже общественный транспорт!!! - прогнозирует Александр Назаров.
- Это просто необходимо! - резюмирует Сергей Зайцев.
Предложение Сергея Фролова состоит в том, чтобы устроить временную переправу по понтонному мосту для легковых автомобилей в удобном районе поблизости к существующей транспортной развязке. Такое решение действует между Калужской и Тульской областью.
Высказать свою позицию по инициативе возможно до 14 апреля.
"PR"
Наташа
Гидравлический Ампер
Павел
гостья
мерия -перия
Гидравлический Ампер
липчанка
Дед
я
Наташа