Липчане о понтонном мосте на НЛМК : «Это просто необходимо!»

Горожане обсуждают вопрос о временной переправе на Левый берег.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно включились в обсуждение предложения Сергея Фролова. Липчанин вынес на голосование идею создать на время ремонта Петровского моста понтонную переправу .

Автор считает, что реализация его инициативы поможет избежать транспортного коллапса в Липецке. И в большинстве пользователи «Портала неравнодушных» согласны с Сергеем Фроловым.

- Я за пересадку на автобусы и трамваи. Когда на них будет возможно ездить. А пока за понтонный мост, - высказался Анатолий Шкатов.

- У меня нет ни возможности ни желания пересаживать на общественный транспорт, поэтому понтонный мост будет хорошим подспорьем в борьбе с пробкой! - пишет Дмитрий Губанов.

- Те, кто сейчас против или сомневается в нужности постройки дополнительно понтонной переправы, уже в течении полутора недель после закрытия движения по Петровскому — будут обеими руками «за», - считает Дмитрий Свиридов.

- Мост нужен! И причем обязательно, на время ремонта не поможет даже общественный транспорт!!! - прогнозирует Александр Назаров.

- Это просто необходимо! - резюмирует Сергей Зайцев.

Предложение Сергея Фролова состоит в том, чтобы устроить временную переправу по понтонному мосту для легковых автомобилей в удобном районе поблизости к существующей транспортной развязке. Такое решение действует между Калужской и Тульской областью.

Высказать свою позицию по инициативе возможно до 14 апреля.



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