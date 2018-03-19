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сегодня, 16:54

В Липецкой области выбрали лучших молодых профессионалов

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#образование
В Липецкой области выбрали лучших молодых профессионалов

Для обучающихся в ссузах завершился региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства.

В Липецкой области завершился региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в Олимпиаде приняли участие 92 обучающихся из 17 образовательных организаций Липецкой области.

Участники региональных этапов Всероссийской олимпиады по 12 профильным направлениям продемонстрировали профессиональные навыки, теоретическую подготовку, умение на практике применять современные высокопроизводительные приёмы и способы труда.

Оценивало участников регионального этапа Всероссийских олимпиад компетентное, профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели профессиональных образовательных учреждений, преподаватели образовательных организаций высшего образования, представители предприятий работодателей. Всем победителям и призёрам регионального этапа Всероссийской олимпиады были вручены дипломы и сертификаты на приобретение бытовой техники.

Победители регионального этапа представят Липецкую область на заключительных этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, которые пройдут в разных регионах России.

Напомним, Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования проходил по укрупненным группам специальностей: Экономика и управление, Машиностроение, Технологии материалов, Техника и технологии строительства, Ветеринария и зоотехния, Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Техносферная безопасность и природообустройство, Образование и педагогические науки, Техника и технология наземного транспорта, Электро- и теплоэнергетика, Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Лесное и лесопарковое хозяйство, Технология лесозаготовок, Технология деревообработки, Садово-парковое и ландшафтное строительство), Физическая культура и спорт.

Фото deptno.lipetsk.ru
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#образование

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