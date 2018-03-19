Общество

23 минуты назад

Недобросовестные липецкие работодатели оштрафованы на 800 тысяч рублей

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#госинспекция труда
Недобросовестные липецкие работодатели оштрафованы на 800 тысяч рублей

За прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 28 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 69 нарушений, на устранение которых выдано работодателям 16 обязательных для исполнения предписаний.

37 должностных и юридических лица по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 790,5 тысяч рублей.

Рассмотрено 39 обращений граждан, завершено расследование 1 несчастного случая на производстве, сообщает Госинспекция труда Липецкой области.

200
#госинспекция труда

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