Глава Липецка призвал попадающих в зону подтопления горожан загодя сдать ценные вещи

Сергей Иванов не желает компенсировать потери липчан от большой воды за счёт бюджета.

Сегодня глава Липецка на оперативном совещании в мэрии призвал коммунальщиков готовиться к наводку.



- С улиц города вывезли 20 тысяч кубометров снега. Но пусть это никого не тешит. В Липецке скопилось более миллиона кубометров снега. Поэтому то, что сделано, - капля в море, - сказал мэр.



Глава Липецка призвал подчиненных активно поработать с горожанами, подпадающими в зоны затопления. Таких липчан, по оценкам главного спасателя мэрии Николая Иванова, 500-600 человек.



- Необходим подворовый обход. Нужно, чтобы горожане заранее сдали нам на ответственное хранение ценные вещи: у нас для этого есть соответствующие склады. Неправильно, если липчане пустят этот процесс на авось. Неправильно было бы потом компенсировать потери от паводка за счёт муниципального бюджета, - сказал Сергей Иванов.

