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сегодня, 15:45

Глава Липецка призвал попадающих в зону подтопления горожан загодя сдать ценные вещи

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#Паводок
Глава Липецка призвал попадающих в зону подтопления горожан загодя сдать ценные вещи

Сергей Иванов не желает компенсировать потери липчан от большой воды за счёт бюджета.

Сегодня глава Липецка на оперативном совещании в мэрии призвал коммунальщиков готовиться к наводку.

- С улиц города вывезли 20 тысяч кубометров снега. Но пусть это никого не тешит. В Липецке скопилось более миллиона кубометров снега. Поэтому то, что сделано, - капля в море, - сказал мэр.

Глава Липецка призвал подчиненных активно поработать с горожанами, подпадающими в зоны затопления. Таких липчан, по оценкам главного спасателя мэрии Николая Иванова, 500-600 человек. 

- Необходим подворовый обход. Нужно, чтобы горожане заранее сдали нам на ответственное хранение ценные вещи: у нас для этого есть соответствующие склады. Неправильно, если липчане пустят этот процесс на авось. Неправильно было бы потом компенсировать потери от паводка за счёт муниципального бюджета, - сказал Сергей Иванов.
6 429
#Паводок

Комментарии (6)

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активист

9 минут назад
могу взять на ответственное хранение контрольный пакет нлмк у лисина а то малоли )
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Липчане

10 минут назад
власть боятся куда больше, чем паводка)
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ахаха

11 минут назад
а потом докажи что эта вещь твоя?)
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нормуль

12 минут назад
название статей огонь) граждане сдавайте ценные вещи власть имущим пока не пропали
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Ванька

17 минут назад
А у кого коронки золотые снимать ?
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Горожанин

29 минут назад
Несите ценные вещи Иванову , он их любит.
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