«Липецкая звездочка» назвала лучших чтецов

Своим мастерством зрителей и родителей порадовали ребята из детских садов.

В детском садике № 96 прошел заключительный тур городского фестиваля детского музыкально – театрализованного творчества «Липецкая звёздочка – 20018» в номинации «Страна поэзии». В состав жюри фестиваля вошли представители департамента образования и департамента культуры администрации города Липецка.

Лучшими чтецами были признаны воспитанники ДОУ №№50, 107, 130. Второе место заняли воспитанники ДОУ №№ 2, 139, а третье – ДОУ №№ 9, 89 и 96. Приз зрительских симпатий достался воспитаннице ДОУ № 3. Приз за артистизм получили воспитанники ДОУ №№ 14, 104, 135. Самыми оригинальными в воплощении сценических образов стали воспитанники ДОУ №№ 19, 29, 91.



Фото ds117sar.schoolrm.ru

