Здоровье

сегодня, 15:20

Карантин объявлен в пяти школах Липецка

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#карантин #ОРВИ

Везде - частичный.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 19 марта, полностью закрытых на карантин в Липецке школ нет. А вот частичный карантин обьявлен в пяти школах города: это школы под номерами 1, 4, 45, 59 и 65. В этих школах в общей сложности закрыты 8 классов.

Тем не менее, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
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#карантин #ОРВИ

Комментарии (1)

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нонка

сегодня, 15:40
грипп в городе. в классе ребёнок заболел свиным гриппом. Скорее бы каникулы уж.
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