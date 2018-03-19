сегодня, 15:16
Липецкой области на паллиативную медицину выделят 38 млн рублей
Средства Правительство изыскало в резервном фонде
Минздраву из резервного фонда Правительства России выделяются средства на развитие паллиативной медицинской помощи.
Ассигнования в размере 4,35 млрд рублей предусмотрены для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие; организации мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям; обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, говорится на сайте Правительства РФ.
Липецкая области из этих средств получит на развитие паллиативной медицины - 38 млн 800 тыс рублей.
ALEX
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Паллиативная медицина