Здоровье

сегодня, 15:16

Липецкой области на паллиативную медицину выделят 38 млн рублей

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#хоспис #паллиативная медицина
Липецкой области на паллиативную медицину выделят 38 млн рублей

Средства Правительство изыскало в резервном фонде

Минздраву из резервного фонда Правительства России выделяются средства на развитие паллиативной медицинской помощи. 

Ассигнования в размере 4,35 млрд рублей предусмотрены для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие; организации мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям; обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, говорится на сайте Правительства РФ. 

Липецкая области из этих средств получит на развитие паллиативной медицины - 38 млн 800 тыс рублей.

6 621
#хоспис #паллиативная медицина

Комментарии (6)

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ALEX

14 минут назад
Будет паллиативный РАСПИЛ
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23 Nдетсад

38 минут назад
Деньжища та какие! Могученные!!! Как же нам всем повезло, и даже не невестам!!!
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Алкаш

43 минуты назад
Статья ни о чём. В статье не развёрнуто понятие паллиативной медицины.
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Википедия

сегодня, 15:45
Принцип паллиативной помощи: создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не лечение самой болезни.
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Гость

сегодня, 15:25
почти ...хоспис , но не совсем
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Паллиативная медицина

сегодня, 15:22
Хоспис?
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