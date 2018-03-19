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Юных липецких актеров ждут призы и «Малая золотая маска»
В Липецке будут чествовать победителей и призеров городского фестиваля детских театральных коллективов «Театр и дети».
Торжество состоится завтра в школе №59 «Перспектива». Традиционно в программе мероприятия фрагменты спектаклей и постановок, признанных лучшими. Победителям 1 степени и призерам 2,3 степени будут вручены дипломы, а обладатели Гран - при и специальных призов получат дипломы и авторскую работу «Малая золотая маска».
Как сообщает пресс – служба администрации города Липецка, уже более тридцати лет талантливые мальчишки и девчонки из творческих объединений учреждений общего и дополнительного образования Липецка покоряют сердца зрителей. Интерес к фестивалю неуклонно растет – в этом году в нем приняли участие 544 учащихся из 26 школ города. Сказки и комические представления, поэмы и стихотворения, музыкальные спектакли, миниатюры – таково жанровое разнообразие состязания, которое проводился по трем номинациям: «Малые театральные формы», «Детский кукольный театр», «Драматический спектакль». На этот раз места распределились следующим образом:
Номинация «Малые театральные формы»
Младшая возрастная категория
I место – коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева
II место – коллектив «Дебют», МАОУ СШ №55, педагог Светлана Медведева
III место - коллектив МБОУ гимназии №1, педагог Надежда Батракова
Средняя возрастная категория
I место – коллектив «Парнас», МБУ ДО ЦТ «Правобережный», педагог Светлана Буран
II место - коллектив «И снова – ЭТЮД!», МАОУ СОШ №59, педагог Наталья Ножинкина
III место - коллектив «Встреча», МБОУ гимназия №64, педагог Виктория Стеганцева
Старшая возрастная категория
I место – коллектив «Импровиз», МАУ ДО ДТ «Октябрьский», педагог Анастасия Розенберг
II место – коллектив «Слово», МБОУ гимназия №12, педагоги Ольга Охват и Татьяна Водопьянова
III место - коллектив «Камертон», МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, педагог Владислав Щербатых
Смешанная возрастная категория
I место - коллектив «Антигрусть», МАОУ СШ №55, педагог Наталья Калинина
II место – коллектив «Софит», МАОУ СОШ №20, педагог Лилия Неменующая
III место - коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева
Номинация «Детский кукольный театр»
Младшая возрастная категория
I место – коллектив «Театр маленького актера», МБОУ СОШ №77, педагог Елена Москалева
I место – коллектив «Радуга», МБОУ СОШ №4, педагог Валентина Корнева
II место – коллектив «Петрушка», МБОУ СОШ №2, педагог Светлана Мантрова
III место – коллектив «Фантазеры», МБОУ №16, педагог Юлия Чванова
Средняя возрастная категория
I место – коллектив «Веретенце», МБОУ СОШ №40, педагог Ольга Иванова
Номинация «Драматический спектакль»
Младшая возрастная категория
I место - коллектив «Радуга», МБОУ гимназия №64, педагоги Татьяна Кононыхина и Виктория Стеганцева
II место – коллектив «Калейдоскоп», МАОУ лицей №44, педагоги Елена Гаврилица и Надежда Пчелкина
III место – коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева
Средняя возрастная категория
I место - коллектив «Созвездие», МБОУ гимназия №64, педагог Ирина Шацких
II место - коллектив «Дебют», МАОУ СШ №55, педагог Стелла Елфимова
III место – коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева
Старшая возрастная категория
I место – коллектив «Слово», МБОУ гимназия №12, педагоги Ольга Охват и Татьяна Водопьянова
II место - коллектив «И снова – ЭТЮД!», МАОУ СОШ №59, руководитель Наталья Ножинкина
III место - коллектив «Импровиз», МАУ ДО ДТ «Октябрьский», педагог Анастасия Розенберг
III место - коллектив «ТЭМ», МБОУ гимназия №1, педагог Эльмира Мельниковская
Смешанная возрастная категория
I место – коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева
II место - коллектив «ТЭМ», МБОУ гимназия №1, педагог Эльмира Мельниковская
Церемония награждения победителей и призеров фестиваля «Театр и дети» начнется 20 марта в 15.00 в школе №59 «Перспектива» (г. Липецк, проезд Кувшинова, 8).
Фото: www.classicalmusicnews.ru