Юных липецких актеров ждут призы и «Малая золотая маска»

В Липецке будут чествовать победителей и призеров городского фестиваля детских театральных коллективов «Театр и дети».

Торжество состоится завтра в школе №59 «Перспектива». Традиционно в программе мероприятия фрагменты спектаклей и постановок, признанных лучшими. Победителям 1 степени и призерам 2,3 степени будут вручены дипломы, а обладатели Гран - при и специальных призов получат дипломы и авторскую работу «Малая золотая маска».

Как сообщает пресс – служба администрации города Липецка, уже более тридцати лет талантливые мальчишки и девчонки из творческих объединений учреждений общего и дополнительного образования Липецка покоряют сердца зрителей. Интерес к фестивалю неуклонно растет – в этом году в нем приняли участие 544 учащихся из 26 школ города. Сказки и комические представления, поэмы и стихотворения, музыкальные спектакли, миниатюры – таково жанровое разнообразие состязания, которое проводился по трем номинациям: «Малые театральные формы», «Детский кукольный театр», «Драматический спектакль». На этот раз места распределились следующим образом:

Номинация «Малые театральные формы»

Младшая возрастная категория

I место – коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева

II место – коллектив «Дебют», МАОУ СШ №55, педагог Светлана Медведева

III место - коллектив МБОУ гимназии №1, педагог Надежда Батракова





Средняя возрастная категория

I место – коллектив «Парнас», МБУ ДО ЦТ «Правобережный», педагог Светлана Буран

II место - коллектив «И снова – ЭТЮД!», МАОУ СОШ №59, педагог Наталья Ножинкина

III место - коллектив «Встреча», МБОУ гимназия №64, педагог Виктория Стеганцева





Старшая возрастная категория

I место – коллектив «Импровиз», МАУ ДО ДТ «Октябрьский», педагог Анастасия Розенберг

II место – коллектив «Слово», МБОУ гимназия №12, педагоги Ольга Охват и Татьяна Водопьянова

III место - коллектив «Камертон», МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, педагог Владислав Щербатых





Смешанная возрастная категория

I место - коллектив «Антигрусть», МАОУ СШ №55, педагог Наталья Калинина

II место – коллектив «Софит», МАОУ СОШ №20, педагог Лилия Неменующая

III место - коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева

Номинация «Детский кукольный театр»

Младшая возрастная категория

I место – коллектив «Театр маленького актера», МБОУ СОШ №77, педагог Елена Москалева

I место – коллектив «Радуга», МБОУ СОШ №4, педагог Валентина Корнева

II место – коллектив «Петрушка», МБОУ СОШ №2, педагог Светлана Мантрова

III место – коллектив «Фантазеры», МБОУ №16, педагог Юлия Чванова





Средняя возрастная категория

I место – коллектив «Веретенце», МБОУ СОШ №40, педагог Ольга Иванова





Номинация «Драматический спектакль»

Младшая возрастная категория

I место - коллектив «Радуга», МБОУ гимназия №64, педагоги Татьяна Кононыхина и Виктория Стеганцева

II место – коллектив «Калейдоскоп», МАОУ лицей №44, педагоги Елена Гаврилица и Надежда Пчелкина

III место – коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева





Средняя возрастная категория

I место - коллектив «Созвездие», МБОУ гимназия №64, педагог Ирина Шацких

II место - коллектив «Дебют», МАОУ СШ №55, педагог Стелла Елфимова

III место – коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева





Старшая возрастная категория

I место – коллектив «Слово», МБОУ гимназия №12, педагоги Ольга Охват и Татьяна Водопьянова

II место - коллектив «И снова – ЭТЮД!», МАОУ СОШ №59, руководитель Наталья Ножинкина

III место - коллектив «Импровиз», МАУ ДО ДТ «Октябрьский», педагог Анастасия Розенберг

III место - коллектив «ТЭМ», МБОУ гимназия №1, педагог Эльмира Мельниковская





Смешанная возрастная категория

I место – коллектив «Фаэтон», МБОУ СОШ №49, педагог Анна Елисеева

II место - коллектив «ТЭМ», МБОУ гимназия №1, педагог Эльмира Мельниковская





Церемония награждения победителей и призеров фестиваля «Театр и дети» начнется 20 марта в 15.00 в школе №59 «Перспектива» (г. Липецк, проезд Кувшинова, 8).





Фото: www.classicalmusicnews.ru







