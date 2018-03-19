За крымскими впечатлениями - в краеведческий музей

В Липецком областном краеведческом музее открылась выставка Сергея Потапова «Крымские впечатления».

На ней представлены более 20 живописных работ, которые стали результатом работы летом прошлого года, когда художник путешествовал сначала по территории Липецкой области, а затем и Крыма. Две серии натурных произведений проникнуты, по словам автора, «безмерным уважением и любовью к Родине, её славе, истории, прошлому, настоящему и будущему...».



Как сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области, Сергей Иванович родился в Липецке в 1960 году. В 1983-м окончил художественно-графический факультет Липецкого государственного педагогического института. Работал в лаборатории эстетики НЛМК, художником-декоратором в театре драмы и музыкальной комедии в г. Магадане, в Эгвекинотской школе искусств на Чукотке.



По возвращении в родной город трудится на художественно-графическом факультете ЛГПУ. С 2010 года участвует в областных, межрегиональных, всероссийских, международных выставках. В 2017 году был принят в Липецкое региональное отделение Союза художников России.



Лето 2017 года стало для автора выставки «временем открытий и восторга от созерцания красоты пейзажей нашей Родины». В июле были поездки по родному краю. «Мой маршрут, ‒ говорит Сергей Иванович, ‒ сложился по берегам Дона и его притоков, через Задонск, Донское, Троекурово, Лебедянь с заездом в Большое Попово, Вешаловку и другие населённые пункты. Каждый уголок природы на моём пути поражал и вдохновлял своей естественной красотою и очарованием. Август 2017 года стал продолжением начатого на Липецкой земле. Неожиданно впервые за долгие годы сложилась поездка в Крым, который, несмотря на тяжёлые испытания последних десятилетий, остался таким же русским и родным».



Выставка продлится до 15 апреля 2018 года.