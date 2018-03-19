«Опять двойка». Зачем в Липецке покрывают команду, которую громят в каждом матче

В липецком мини-футболе давно назрела пора перемен.

Мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк» в очередной раз разочаровал своих болельщиков (если таковые еще остались) и подтвердил репутацию главного аутсайдера высшей лиги. «Студенты» сыграли в селе Комягино Пушкинского района Московской области со столичным «Мосполитехом» и вновь не смогли избежать разгрома – 3:8.

Можно даже написать, что хозяева площадки сыграли по-бразильски – забили, сколько захотели. В начале матча «Мосполитех» не форсировал события. На 10-й минуте команды обменялись забитыми голами. У липчан сравнял счет Александр Бондарев, добив мяч в сетку после штрафного в исполнении Павла Назарова.

Счет 1:1 держался на табло, когда до перерыва оставались три минуты. Но этого времени хватило «Мосполитеху», чтобы не просто выйти вперед, а сделать счет крупным. Голы залетали в ворота липчан каждую минуту, и к концу первого тайма вопрос о победителе был снят – 4:1… И это еще при том, что как белка в колесе крутился, выручая свою команду, голкипер Андрей Иванов. Однажды он даже отразил 6-метровый пенальти.

Полевые игроки результативными действиями в этот отрезок не отметились, если не считать таковым голевой пас Александра Курочкина, который липчанин отдал… игроку соперника, забившему третий гол…

Во втором тайме «МосПолитех» продолжал резвиться вовсю, забивая нам голы на любой вкус. У липчан мячи престижа на счету Антона Бадикова и Михаила Мешкова.

«ЛГТУ-Липецк» продолжает уничтожать репутацию липецкого мини-футбола. Прошлый домашний матч команда проиграла дома «Волге-Саратов» - 0:6. Липчане остаются на последнем месте и при этом пропустили в турнире уже 134 мяча (в 21 матче. т.е. в среднем больше 5 голов за игру) – это худший показатель в лиге.

Но вот чем всегда славились некоторые «спецы» в Липецкой области, так это умением сделать хорошую мину при плохой игре. На прошлой неделе в областном управлении по спорту состоялось заседание, посвященное игровым видам спорта. Там были отмечены… достижения липецкого мини-футбола! Дословно сказано так про «ЛГТУ-Липецк» «радует нечастыми, но громкими победами». Заявление вызывает смех: к марту студенты наскребли за сезон лишь три победы. «Громким» можно назвать лишь выиграш над столичным «Динамо», но и он тковым не является: из-за финансовых сложностей титулованный клуб сейчас демонстрирует плохие результаты и недалеко ушел в турнирной таблице от «ЛГТУ-Липецка». Значит опять – очковтирательство.

В чем причина столь плачевного состояния мини-футбольного клуба? Ответ прост – сильнейшие игроки области просто не хотят работать вместе с нынешним руководством команды. Из-за этого клуб в прошлом и нынешнем сезоне покинули чуть ли не с десяток спортсменов – считай, целый состав. Но те, кто укоренился в верхушке клуба, продолжают держать его соколиной хваткой, получается – ни себе, ни людям. Как тут не вспомнить строчки из романса Александра Вертинского: «Я не знаю кому и зачем это нужно…».

«МосПолитех» (Москва) – «ЛГТУ-Липецк» - 8:3 (4:1)

Голы: Кондратенко, 10 (1:0). Бондарев, 10 (1:1). Курушин, 22 (2:1). С.Попов, 24 (3:1). Кондратенко, 25 (4:1). Бадиков, 27 (4:2). Курушин, 27 (5:2). Тренкунов, 36 (6:2). Стерхов, 36 (7:2). Мешков, 36 (7:3). Олейников, 37 (8:3).

Нереализованный 6-м: С.Попов, 25 (вратарь).

МосПолитех: Файзуллин (А.Плаксин, 36) - Курушин, Кондратенко, Тренкунов, Ахуков - С.Попов, Олейников, Харин, А.Хромых - Суслов, В.Догадаев, Стерхов, Колбин.

ЛГТУ-Липецк: А.Иванов (Маркин, 42) - Назаров, Бадиков, Швецов, Бондарев - Трубицын, Мешков, Алырщиков, Курочкин.

Удаление: Швецов, 25 (фол последней надежды). Фолы: 8-8 (5-6). Судьи В.Шамсутдинов, Г.Зеленцов (оба - Москва).

17 марта. Пушкинский р-н, с.Комягино. УСЗ Полёт. 100 зрителей.

Положение команд