Проданная после 21 часа водка стала «золотой»

Предприятию выписали крупный штраф.

Судья Липецкого областного суда рассмотрел жалобу директора магазина на постановление судьи Советского районного суда, где его предприятие наказали штрафом за продажу алкоголя после 21 часа. Сумма взыскания за продажу бутылки водки в 21:07 составила 50 000 рублей.



В судебном заседании директор вину в совершении административного правонарушения отрицал, он оспаривал факт реализации водки «Праздничная» в 21:07 27 мая 2017 года, ссылаясь на несовершенство единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Представитель управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области указала, что нарушение было выявлено во время мониторинга сайта Росалкогольрегулирования.



В жалобе на постановление директор поставил вопрос об его отмене и указал, что время продажи не соответствует времени в чеке: алкогольная продукция была реализована до 21 часа, а по причине несовершенства системы ЕГАИС, сбоя компьютерной техники и транспортного модуля чек был сформирован только в 21:06, информация о реализации алкогольной продукции зафиксирована в системе ЕГАИС в 21:07.



Доводы жалобы о наличии сбоя в работе системы ЕГАИС, факта некорректной работы транспортного модуля, наличие технических ошибок в системе ЕГАИС не нашли своего подтверждения и были опровергнуты материалами дела. Постановление судьи Советского районного суда Липецка по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставлено без изменения.