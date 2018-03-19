Весна отменяется: в Липецкой области до -23

В регионе холоднее нормы на 11 градусов

20 марта Липецкая область будет находиться в зоне антициклона: осадки маловероятны. 21марта под влиянием атмосферных фронтов южного циклона ожидается снег разной интенсивности, метель. 22 марта в тылу уходящего на восток циклона пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 марта 11-13 градусов мороза, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы, 21-22 марта – 5-8 градусов, что на 3-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью -13 -18 градусов, при прояснениях до -23, днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 17 до 19 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов мороза.

Самым теплым 20 марта в Липецке был в 1990 году: +16, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1958 году — 27 градусов мороза.