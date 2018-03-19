Общество

сегодня, 14:07

В Липецке оценят правовую культуру молодежи

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#наука #образование
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В Липецке оценят правовую культуру молодежи

Тематическая конференция состоится в вузе.

25 апреля в Липецке состоится региональная студенческая научно-практическая конференция «Правовая культура молодежи: проблемы и пути их решения». Как сообщают организаторы проекта «Школа правовой культуры молодежи», встреча пройдет на базе регионального филиала ВЭПИ.

Работа конференции планируется по следующим направлениям: «Актуальные проблемы формирования правовой культуры молодежи», «Психологические аспекты формирования правовой культуры молодежи», «Влияние государства на развитие правовой грамотности и правосознания граждан: теория и практика», «Правовая культура молодежи: исторический аспект», «Правовая культура, правовое воспитание и образование», «Правовая культура и отрасли права» и «Международные аспекты формирования правовой культуры молодежи».

Оргкомитет конференции планирует издать сборник материалов конференции.
184
#наука #образование
1

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