Жильца липецкого общежития признали банкротом

У мужчины скопилось долгов на 5 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом жильца общежития на улице Водопьянова в региональном центре. Теперь в отношении финансово несостоятельного липчанина введена процедура банкротства — реализация имущества.



Липчанин сам заявил о своих материальных проблемах суду. Иск был подан в декабре 2017 года. Мужчина заявил, что должен кредиторам свыше 5 млн рублей. Но ни имущества, ни транспорта на то, чтобы расплатиться с долгами, у него нет. Кроме того, липчанин еще в 2013 году был уволен с работы. Источников дохода у него нет, зато на иждивении у него находится несовершеннолетний сын. Вместе с этим жилец общежития нашел 40 000 рублей на оплату запуска банкротства.



Следующее заседание по делу банкрота из общежития запланировано на 13 августа. К этому сроку арбитражный управляющий постарается разыскать и продать имущество липчанина и удовлетворить требования кредиторов.