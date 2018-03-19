Общество

сегодня, 14:00

Жильца липецкого общежития признали банкротом

3 599
#банкротство #кредит
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Жильца липецкого общежития признали банкротом

У мужчины скопилось долгов на 5 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом жильца общежития на улице Водопьянова в региональном центре. Теперь в отношении финансово несостоятельного липчанина введена процедура банкротства — реализация имущества.

Липчанин сам заявил о своих материальных проблемах суду. Иск был подан в декабре 2017 года. Мужчина заявил, что должен кредиторам свыше 5 млн рублей. Но ни имущества, ни транспорта на то, чтобы расплатиться с долгами, у него нет. Кроме того, липчанин еще в 2013 году был уволен с работы. Источников дохода у него нет, зато на иждивении у него находится несовершеннолетний сын. Вместе с этим жилец общежития нашел 40 000 рублей на оплату запуска банкротства.

Следующее заседание по делу банкрота из общежития запланировано на 13 августа. К этому сроку арбитражный управляющий постарается разыскать и продать имущество липчанина и удовлетворить требования кредиторов.
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#банкротство #кредит
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Комментарии (3)

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Свирепый

23 минуты назад
Банальный отмыв денег! Взял кредит запустил бизнес или купил кватиру....и оформил на достоверное лицо!
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Липчанка

35 минут назад
Да и на что он его брал , если живет в общаге . Пропил что ли .?
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Липчанка

37 минут назад
Зачем давать кредит , если у чел за спиной ни гроша !
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