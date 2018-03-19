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сегодня, 13:50

Липецкие бани не платили за пар

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#долг #баня #отопление #суд
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Липецкие бани не платили за пар

Долг по платежам взыскивали через суд.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску городской энергетической компании к муниципальному предприятию банно-прачечного хозяйства. Оказалось, что унитарное ведомство не платило за тепловую энергию — пар.

Как указано в решении суда, банно-прачечное хозяйство не оплатило счет за пар, выставленный в сентябре 2017 года. Унитарное предприятие задолжало ЛГЭКу 530 335 рублей. Отсутствие платежа вынудило энергетиков обратиться за защитой своих законных интересов в суд. В ходе разбирательства ответчик не оспорил выставленный счет и не представил доказательств оплаты задолженности.

Суд вынес решение в пользу энергетиков. Банно-прачечное хозяйство Липецка обязала вернуть и сумму долга, и оплатить судебные расходы.
1 684
#долг #баня #отопление #суд
1

Комментарии (1)

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Липчанин

8 минут назад
Это Лепёкин мутит. Себе наверно присвоил деньги. Как он любит это делать
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