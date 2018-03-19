В Липецке пройдет предпасхальная ярмарка

В последнюю субботу марта, 31 числа, на площади Петра Великого состоится предпасхальная областная розничная ярмарка, на которой липчане и гости города смогут приобрести экологически чистую сельскохозяйственную продукцию по привлекательным ценам.

В торговых рядах будет представлен широкий ассортимент товаров, изготовленных на личных подворьях и в крестьянско-фермерских хозяйствах, а также кооперативах из различных районов Липецкой области, сообщили организаторы.

Ярмарка будет работать с 8-00 до 14-00. А с 9-00 до 11-00 в административной палатке планируют провести конкурс «Пасхальный сувенир». Предприятиям общепита предлагают изготовить куличи, кексы, пироги, пряники, крашеные яйца и т.д. Все представленные угощенья передадут представителям регионального управления соцзащиты. Те, в свою очередь, вручат их многодетным семьям, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.