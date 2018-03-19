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Выпускники прошлых лет, желающие сдавать ЕГЭ, должны получить уведомление

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#ЕГЭ #выпускники
Выпускники прошлых лет, желающие сдавать ЕГЭ, должны получить уведомление

Документ нужно получить в департаменте образования.

Департамент образования администрации города Липецка сообщает: выпускникам прошлых лет, а также ученикам образовательных организаций среднего профессионального образования, подавшим заявление на участие в досрочном периоде единого государственного экзамена в 2018 году, необходимо получить уведомление «Информация участника ЕГЭ о регистрации на экзамены».

Уведомления выдадут в период с 13 по 21 марта в департаменте образования администрации города Липецка по адресу: г. Липецк,  ул. Космонавтов, д. 56А, каб. 416 (понедельник-четверг с 9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-30).

Фото www.orinfo.ru

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#ЕГЭ #выпускники

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