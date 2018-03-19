В Данковском районе горел дом

В пожаре пострадал человек

В 11:51 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Данковском районе, селе Требунки, пер. Школьный д. 2.



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка по всей площади кв. №2. Есть пострадавший, доставлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.