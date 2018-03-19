Общество
10 минут назад
В Данковском районе горел дом
В пожаре пострадал человек
В 11:51 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Данковском районе, селе Требунки, пер. Школьный д. 2.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка по всей площади кв. №2. Есть пострадавший, доставлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка по всей площади кв. №2. Есть пострадавший, доставлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.