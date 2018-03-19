Культура

30 минут назад

«Параллели» покажут «Путь...»

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#"Параллели" #концерт
«Параллели» покажут «Путь...»

Народный интегрированный ансамбль танца «Параллели» представит отчетный творческий концерт ансамбля и танцевальный инклюзивный спектакль «Путь...»

25 марта в 15.00 в Областном центре культуры и народного творчества пройдет концерт «В жизни разные - в танцы равные».

Ансамбль танца «Параллели», в составе которого слабослышащие танцоры и танцоры на колясках, представляют 11 отчетный творческий концерт и инклюзивный танцевальный спектакль "Путь...". В постановке будут задействованы все участники коллектива - это 40 человек с разными способностями, которые докажут Вам, что Человеческие возможности безграничны!

Представление будет состоять из двух частей: концертные шоу номера, как старые (Дыхание вулкана, Танцы не для слабых), так и новые композиции (Вся жизнь-Игра, Все дело в Шляпе). Вторая часть инклюзивный спектакль «Путь…»: главный герой спектакля мальчик-подросток попадает в удивительный круговорот исторический событий. Он отправляется в путь…

С помощью музыки и танцев, разнообразных ритмов и образов он становится свидетелем знаменательных моментов истории нашей страны. Постепенно он начинает глубже понимать связь прошлого с настоящим, преемственность поколений. В наш современный мир он берет с собой напоминание о неизменных человеческих добродетелях, о семейных ценностях, о вере, стремлении к знаниям, о чести и долге, о мужестве и стойкости, о бескорыстной дружбе и взаимопомощи, о любви к ближнему, к Родине. Эти ценности были и остаются незыблемыми во все времена. В них заключается стержень русского характера, сила русского духа.
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#"Параллели" #концерт

Комментарии (1)

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Чел

1 минуту назад
Сашня Башлыков молодчина, так держать братуха
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