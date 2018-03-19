Липчанку судят за причинение тяжкого вреда здоровья сожителю

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и повлекшего за собой потерю органа, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, вечером 14 января 2018 года при распитии спиртных напитков между хозяйкой комнаты в общежитии и её сожителем произошла ссора. Выясняя отношения, обвиняемая недовольная тем, что сожитель не работает и проживает за ее счет, взяла нож и нанесла ему не менее 4 ударов по всему телу. За помощью потерпевший обратился к соседке, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Мужчина был госпитализирован и благодаря вовремя оказанной медицинской помощи в настоящее время угрозы его жизни нет.



Согласно выводам судмедэкспертов, в результате действий обвиняемой здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, что повлекло потерю селезенки.



На время предварительного следствия обвиняемая заключена под стражу. Вину в совершении преступления признала и раскаялась в содеянном, а также подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем проведен комплекс следственных действий и собрана достаточная доказательственная база, что позволило передать материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.



