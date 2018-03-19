Жители Задонска «закликают» весну

Праздник состоится 22 марта.

Интерактивная фольклорная программа «Сороки», которую ежегодно проводит центра культуры, народного творчества и кино, пройдет 22 марта в Многопрофильном центре культуры Задонска.



По народному календарю 22 марта, в день памяти Сорока мучеников севастийских, зима кончается, из теплых стран возвращаются кулики и жаворонки и приносят с собой весну. Этому событию и посвящен один из важнейших православных праздников «закликания весны» - «Сороки», сценарий которого меняется в зависимости от традиций района, в котором он проводится. В разных селах Липецкой области «жаворонков» (постное печенье) принято подбрасывать в небо, «сажать» на ветви деревьев или прятать в стог сена и загадывать на хорошую, солнечную весну.



После концерта-лекции «Сороки» юные зрители Задонска и гости праздника смогут поучаствовать в фольклорных песенных играх, на которые их приглашает фольклорный ансамбль «Воскресение» (ОЦКНТ, г. Липецк) под руководством заслуженного работника культуры РФ Кристаллины Иващенко и детская фольклорная студия «Оберег» (МЦК «Элегия», Задонск), руководитель Людмила Россихина.



А в конце программы все желающие получат уникальную возможность изготовить традиционный тематический сувенир на мастер-классах декоративно-прикладного творчества народных умельцев из Липецка и Задонского района, сообщили в областной управлении культуры.



Фото kultura48.ru

